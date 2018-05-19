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Fransız askerlerinden YPG/PKK'ya topçu desteği

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2018 16:22 | Son Güncelleme

Terör örgütü YPG/PKK'ya desteğini sürdüren Fransız özel kuvvetleri, Suriye'nin Irak sınırında teröristlerin işgalindeki bölgeye altı topçu bataryası kurdu.

Fransız askerlerinden YPG/PKK'ya topçu desteği

Yerel kaynaklara göre, YPG/PKK'ya destek veren Fransız askerleri, Deyrizor ilinin Irak sınırındaki Baguz köyünün kuzeyine altı topçu bataryası kurarak atışlar yaptı.

Saha operasyonlarında YPG/PKK ile çalışan Fransız askerleri, son dönemde terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki Menbic, Haseke, Ayn İsa ve Rakka'daki varlığını artırıyor.

FRANSIZ ASKERLERİNİN SURİYE'DEKİ DURUMU

Fransız haber ajansı AFP, 9 Haziran 2016'da Fransa Savunma Bakanlığına dayandırdığı haberinde, Fransız özel kuvvetlerinin (COS) Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK kontrolündeki bölgelerde görev yaptığını bildirmişti.

Bu kuvvetler kayıtlarda Irak'ta konuşlu görünse de sık sık Simelka sınır kapısından Suriye'ye giriyor.

Terör örgütüyle iş birliği yapan Fransız özel kuvvetlerinin sahada 2 yıldır bulunan personeli dışında bu ülkenin Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 1. Deniz Piyade Paraşütçü Piyade Alayı (1er RPIMa) ile Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 10. Paraşüt Komando (CPA 10) birlikleri Suriye'de faaliyet gösteriyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Fransa YPG PKK Suriye ırak topçu bataryası

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
40 milyon nüfus ne zaman eşit olmak istedi eşit haklar talep etti terörist ilan edildi. Pkk çıkmadan önce sanki çok farklıydı durum!Bakın biz beraber kurtardık ülkeyi.Size sosyal haklarınızı ırk hukukunuzu düzenleyeceğiz gerekirse özerklik(teşkilatı esasiye) de verilecek.Ama işler bitince hepiniz Türksünüz yok size eşit haklar ne mutlu Türküm diyeceksiniz,demeniz için de dağa taşa yazacaz bunları.Kusura bakmayın Türk olmadık siz de mutlu olmadınız..Arapların zaten kendine hayrı yok onları anmak bile istemiyorum.İzleyin şimdi elin Fransızı gelir Rojavaya siz Kürde düşman takılın devamm
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