Fransız gençler, Yüksekovalı öğretmenin misafiri oldu

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA) - FRANSA'dan gelen Claire La Gel (25) ve Justine Joly (24), bir süre önce tanıştıkları, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan öğretmen Celil Çelik'in evine misafir oldu. Yöresel kıyafetler giyen Fransız gençler, tandırda ekmek pişirip, ahırda inek sağdı.
Fransa'da yaşayan Claire La Gel ve Justine Joly, bir süre önce Van'da tanıştıkları öğretmen Celil Çelik'i ziyaret etmek üzere Hakkari'nin Yüksekova ilçesine geldi. Çelik'in Köprücük köyündeki evinde 4 gün misafir olarak kalan Fransız gençler, köyün kadınlarıyla birlikte tandırda ekmek pişirip, ahırda inek sağdı. Yöresel kıyafetler giyen Fransız kızlar, düğünlere de katıldı. Claire La Gel ve Justine Joly, köyden ayrılırken, yöre halkının kendilerine gösterdiği misafirperverlikten memnun kaldıklarını belirtti. Köyün kadınları ise kısa sürede samimi oldukları Fransız gençlerin gidişine üzüldüklerini söyledi.
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