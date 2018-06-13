PARİS (AA) - Fransız kamu şirketlerinin, Kudüs ile İsrail'in yasa dışı yerleşim birimlerini birbirine bağlayacak tramvay hattının inşaatını üstlenmeleri tepkiyle karşılandı.
Aralarında Fransa-Filistin Dayanışma Derneği, Genel İş Konfederasyonu, Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu ve İnsan Hakları Birliğinin de bulunduğu çok sayıda kuruluş, yayınladıkları ortak bildiriyle, Fransız kamu şirketlerinin, Kudüs ile İsrail'in yasa dışı yerleşim birimlerini birbirine bağlayacak tramvay hattının inşaatını üstlenmesine tepki gösterdi.
Bildiride, Fransa hükümetinin, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararına karşı çıktığı hatırlatılarak, "Bugün yayınladığımız bir rapor, Alstom, Egis ve Systra isimli üç kamu şirketinin, Kudüs'te tramvay inşasında rol aldıklarını ortaya çıkarmıştır." ifadesine yer verildi.
İsrail'in işgal ve ilhak politikasının bir aracı olduğu belirtilen projeyle, Batı Kudüs ile Doğu Kudüs'teki yasa dışı İsrail yerleşim birimlerini birbirine bağlama amacı güdüldüğü vurgulanan bildiride, bunun uluslararası hukukun açık biçimde ihlal edilmesi anlamına geldiği bildirildi.
"Doğu Kudüs'ün işgali ve İsrail devleti tarafından ilhakı, BMGK'nın çok sayıda kararında da belirtildiği gibi uluslararası hukuka aykırıdır." ifadesinin kullanıldığı bildiride, üç Fransız kamu şirketinin bu işgal ve ilhak faaliyetine katıldığının ortaya çıkarıldığı ve hükümetin uluslararası yükümlülükler gereği üzerine düşeni yerine getirmesi gerektiği belirtildi.
İsrail'in Filistinlilere ait topraklarda uluslararası hukuka aykırı olarak yürüttüğü inşaat faaliyetlerine yer verilen 20 sayfalık bildiride ayrıca, Fransız şirketlerinin önemli roller üstlendiği iki projeye de atıfta bulunuldu. Batı Kudüs'te eski Osmanlı tren istasyonundan Doğu Kudüs'te Zeytin Dağı'na uzanan teleferiğin çok sayıda yasa dışı yerleşim birimine uğradığı belirtilerek, bu projenin UNESCO tarafından da kınandığı kaydedildi. Raporda, Fransız kamu şirketlerinin yapımında yer aldığı bir başka yasa dışı projenin ise Tel Aviv ve Kudüs arasında planlanan hızlı tren hattı olduğu bilgisine yer verildi.
FOX TV'de Fatih Portakal'ın sorularını yanıtlayan Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek'ten gündemi sarsacak FETÖ iddiası
Rus bakandan uyarı: Dünya Kupası'na gelen erkeklerle birlikte olmayın
Fatih Portakal’dan Bakan Berat Albayrak’a SMS tepkisi: İstemiyorum, TAMAM mı?
Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili istifa etti
Üç erkek, bir kadın evde alem yaptılar! Yaşananları vicdan azabından annesine anlatınca her şey ortaya çıktı
Vicdansızlar! Safiye teyzeye bunu yaptılar!
Kemal Kılıçdaroğlu'na ikinci tazminat şoku
AK Partili başkandan Muharrem İnce'ye çok sert sözler
Ülke ayağa kalktı! Yüzünü gösterdiği anda öldürülecek
Tarlabaşı'nın ara sokaklarında 'Dünya iftar sofrası'
Okuyucu Yorumları 0 yorum