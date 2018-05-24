Fransız Le Point dergisine tepki

Dergide habercilik kaygısından daha çok algı oluşturulmaya, kamuoyunu yanıltmaya ve Fransa'da farklı kültürlere karşı ön yargının artırılmasına hizmet edildiği vurgulanan açıklamada, "Gerçekle uzaktan yakından ilgisi olmayan, sorumsuz ve düşmanca bir habercilik örneği gösterilmiştir. Le Point dergisi bu yayınla, Fransa'daki farklı kültürleri susturmaya, sindirmeye ve ötekileştirmeye çalışmıştır." ifadeleri kullanıldı.

"Le Point" dergisinin 24 Mayıs tarihli sayısında Fransa'da faaliyet gösteren ve farklı kültürleri temsil eden dernekler, yayın kuruluşları ve siyasi oluşumlar hedefe konulmuştur." ifadesi kullanılan açıklamada, hedefe konulan kuruluşlar arasında COJEP, Media Türk TV, Media France TV ve Medya Türk Info yayın kuruluşlarının da bulunduğu belirtildi.

PARİS (AA) - Fransız Le Point dergisinin bu haftaki sayısında Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Fransa'daki Türk kökenli kişi ve kuruluşlara yönelik ifadeler tepkiyle karşılandı.

Açıklamada, şunlara yer verildi:

"Gönüllülerden oluşan ve çok sınırlı imkanlarla çalışan Media France ve Media Türk Info'nun yayınlarını itibarsızlaştırma gayretleri, asıl diktacı anlayışın kendi zihniyetlerinin olduğunu göstermiştir. Le Point, amatör ruhla yapılan bu çoğulcu yayıncılığı hedefe koyarak basın özgürlüğünü susturmaya çalışmıştır. Hazırlanan bu dosyada Sayın Erdoğan, bilinçli ve maksatlı olarak şeytanlaştırılmış, irtibatsızlaştırılmış ve sonra bizlerle irtibatlandırılarak, Le Point bir dergi değil bir operasyon aygıtına dönüşmüştür."

- 21. yüzyılın Nelson Mandela'sı Erdoğan’dır.

Açıklamada, siyahilerin eşitlik ve özgürlük taleplerinin, 29 yıl hapiste tutulan Nelson Mandela'nın şahsında bastırıldığı ve cezalandırıldığı kaydedilerek, sonunda adaletin galip geldiği ve Mandela'nın hapisten çıkarak Nobel Barış Ödülü ile ödüllendirildiği hatırlatıldı.

Erdoğan'ın Batı medyasınca son dönemde bilinçli olarak hedef seçildiği ve spekülatif manşetlerle yıpratılmaya çalışıldığı belirtilen açıklama, şöyle devam etti: