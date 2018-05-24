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Fransız Le Point dergisine tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 18:36 | Son Güncelleme

Derginin bu haftaki sayısında Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Fransa'daki Türk kökenli kişi ve kuruluşlara yönelik ifadeler tepki çekti - Uluslararası Eşitlik ve Barış Konseyi: - "Le Point bir dergi değil bir operasyon aygıtına dönüşmüştür" - "Sorumsuz ve düşmanca bir habercilik örneği gösterilmiştir" - "Başta Fransa olmak üzere, Avrupa'da yaşayan farklı kültürler O'nu (Erdoğan) 21. yüzyılın Nelson Mandela'sı olarak görmektedir. Sizi sorumlu ve adil yayıncılığa davet ediyor ve çoğulculuğun temsilcisi STK'lar, medya kuruluşları ve siyasi oluşumlardan özür dilemeye çağırıyoruz"

PARİS (AA) - Fransız Le Point dergisinin bu haftaki sayısında Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Fransa'daki Türk kökenli kişi ve kuruluşlara yönelik ifadeler tepkiyle karşılandı.

Uluslararası Eşitlik ve Barış Konseyi (COJEP), Le Point dergisindeki haberde öne sürülen iddialar hakkında yazılı açıklama yaptı.

"Le Point" dergisinin 24 Mayıs tarihli sayısında Fransa'da faaliyet gösteren ve farklı kültürleri temsil eden dernekler, yayın kuruluşları ve siyasi oluşumlar hedefe konulmuştur." ifadesi kullanılan açıklamada, hedefe konulan kuruluşlar arasında COJEP, Media Türk TV, Media France TV ve Medya Türk Info yayın kuruluşlarının da bulunduğu belirtildi.

Dergide habercilik kaygısından daha çok algı oluşturulmaya, kamuoyunu yanıltmaya ve Fransa'da farklı kültürlere karşı ön yargının artırılmasına hizmet edildiği vurgulanan açıklamada, "Gerçekle uzaktan yakından ilgisi olmayan, sorumsuz ve düşmanca bir habercilik örneği gösterilmiştir. Le Point dergisi bu yayınla, Fransa'daki farklı kültürleri susturmaya, sindirmeye ve ötekileştirmeye çalışmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, şunlara yer verildi:

"Gönüllülerden oluşan ve çok sınırlı imkanlarla çalışan Media France ve Media Türk Info'nun yayınlarını itibarsızlaştırma gayretleri, asıl diktacı anlayışın kendi zihniyetlerinin olduğunu göstermiştir. Le Point, amatör ruhla yapılan bu çoğulcu yayıncılığı hedefe koyarak basın özgürlüğünü susturmaya çalışmıştır. Hazırlanan bu dosyada Sayın Erdoğan, bilinçli ve maksatlı olarak şeytanlaştırılmış, irtibatsızlaştırılmış ve sonra bizlerle irtibatlandırılarak, Le Point bir dergi değil bir operasyon aygıtına dönüşmüştür."

- 21. yüzyılın Nelson Mandela'sı Erdoğan’dır.

Açıklamada, siyahilerin eşitlik ve özgürlük taleplerinin, 29 yıl hapiste tutulan Nelson Mandela'nın şahsında bastırıldığı ve cezalandırıldığı kaydedilerek, sonunda adaletin galip geldiği ve Mandela'nın hapisten çıkarak Nobel Barış Ödülü ile ödüllendirildiği hatırlatıldı.

Erdoğan'ın Batı medyasınca son dönemde bilinçli olarak hedef seçildiği ve spekülatif manşetlerle yıpratılmaya çalışıldığı belirtilen açıklama, şöyle devam etti:

"21. yüzyılın Nelson Mandela'sı Erdoğan’dır. Yaptığınız yayınlarla ona ne kadar siyahi muamelesi yaparsanız yapın bir gün o kazanacaktır. Üç dinin kutsal şehri Kudüs'e o sahip çıkmıştır. 3,5 milyon Kürt, Arap, Türkmen, Suriyeli mülteciye o ev sahipliği yapmıştır. BM Genel Kurulu'nda 'dünya 5’ten büyüktür' diyerek BM Güvenlik Konseyi'nin yapısının değişmesi gerektiğini dünyaya o haykırmıştır. Bu merhamet ve adalet mücadelecisi insan mı diktatördür?"

Dünyanın eski zamanlarda olduğu gibi tek tipçi zihniyete sahip basın kuruluşlarınca demir yumrukla yönetilmeye çalışıldığına işaret edilen açıklamada, "Başta Fransa olmak üzere, Avrupa'da yaşayan farklı kültürler O'nu 21. yüzyılın Nelson Mandela'sı olarak görmektedir. Sizi sorumlu ve adil yayıncılığa davet ediyor ve çoğulculuğun temsilcisi STK'lar, medya kuruluşları ve siyasi oluşumlardan özür dilemeye çağırıyoruz." ifadesi kullanıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Eşitlik ve Barış Konseyi (Cojep) Ali Gedikoğlu Fransa Le Point dergisi

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