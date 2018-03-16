Fransız lezzetleri eşzamanlı 34 restoranda sunulacak

Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Charles Fries, "Gout de France" (Fransız lezzeti) adıyla 21 Mart'ta aynı anda 5 kıtada 150 ülkede Fransız usulü akşam yemeği düzenleneceğini belirterek, "Bu yıl etkinliğe Türkiye'den 11'i Ankara'dan olmak üzere toplam 34 restoran katılıyor. Bu da Türkiye'de etkinliğimize ve Fransız mutfağına duyulan ilginin bir göstergesidir." dedi.

Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Fries, 21 Mart'ta bu yıl dördüncüsü düzenlenecek "Gout de France" etkinliğine Ankara'dan katılacak restoranların şefleri ile büyükelçilikte bir araya geldi.

Düzenlenen davette, gastronominin Fransa'ya duyulan ilgide büyük payı olduğuna dikkati çeken Büyükelçi Fries, 2015 yılından bu yana Fransa Dışişleri Bakanlığınca her yıl 21 Mart'ta aynı anda 5 kıtada 150'den fazla ülkede Fransız usulü akşam yemeği düzenlendiğini hatırlattı.

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen etkinliğe tüm dünyada 3 bin 300 restoranın katılacağını söyleyen Fries, "Bu yıl etkinliğe Türkiye'den 11'i Ankara'dan olmak üzere toplam 34 restoran katılıyor. Bu da Türkiye'de etkinliğimize ve Fransız mutfağına duyulan ilginin bir göstergesidir." diye konuştu.