Fransız lezzetleri eşzamanlı 34 restoranda sunulacak

Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Charles Fries, "Gout de France" (Fransız lezzeti) adıyla 21 Mart'ta aynı anda 5 kıtada 150 ülkede Fransız usulü akşam yemeği düzenleneceğini belirterek, "Bu yıl etkinliğe Türkiye'den 11'i Ankara'dan olmak üzere toplam 34 restoran katılıyor. Bu da Türkiye'de etkinliğimize ve Fransız mutfağına duyulan ilginin bir göstergesidir." dedi.
Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Fries, 21 Mart'ta bu yıl dördüncüsü düzenlenecek "Gout de France" etkinliğine Ankara'dan katılacak restoranların şefleri ile büyükelçilikte bir araya geldi.
Düzenlenen davette, gastronominin Fransa'ya duyulan ilgide büyük payı olduğuna dikkati çeken Büyükelçi Fries, 2015 yılından bu yana Fransa Dışişleri Bakanlığınca her yıl 21 Mart'ta aynı anda 5 kıtada 150'den fazla ülkede Fransız usulü akşam yemeği düzenlendiğini hatırlattı.
Bu yıl dördüncüsü düzenlenen etkinliğe tüm dünyada 3 bin 300 restoranın katılacağını söyleyen Fries, "Bu yıl etkinliğe Türkiye'den 11'i Ankara'dan olmak üzere toplam 34 restoran katılıyor. Bu da Türkiye'de etkinliğimize ve Fransız mutfağına duyulan ilginin bir göstergesidir." diye konuştu.
Etkinlik kapsamında 21 Mart'ta Büyükelçilik konutunda da bir akşam yemeği düzenleneceğini belirten Fries, bu yılki "Gout de France" etkinliğinin kısa süre önce yaşamını yitiren Fransızların duayen aşçısı Paul Bocuse'nin hatırasına ve onun memleketi Nouvelle Auquitanine bölgesine ithaf edildiğini belirtti.
Fries, gastronomi konusunda paylaşımın devam etmesi için mayıs ayında etkinliğe katılan restoran şeflerinin davet edilerek Fransız ve Türk mutfağı üzerine bir atölye çalışması yapılacağını söyledi.
Davet, şeflerin kendini tanıtması, fotoğraf çekimi ve ikramın ardından sona erdi.
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