HABER

Fransız lezzetleri eşzamanlı 34 restoranda sunulacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 13:33 | Son Güncelleme

"Gout de France" (Fransız lezzeti) adlı etkinlik kapsamında, 21 Mart'ta aynı anda 150 ülkede Fransız usulü akşam yemeği sunulacak - Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Fries: - "Bu yıl etkinliğe Türkiye'den 11'i Ankara'dan olmak üzere toplam 34 restoran katılıyor. Bu da Türkiye'de etkinliğimize ve Fransız mutfağına duyulan ilginin bir göstergesidir"

Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Charles Fries, "Gout de France" (Fransız lezzeti) adıyla 21 Mart'ta aynı anda 5 kıtada 150 ülkede Fransız usulü akşam yemeği düzenleneceğini belirterek, "Bu yıl etkinliğe Türkiye'den 11'i Ankara'dan olmak üzere toplam 34 restoran katılıyor. Bu da Türkiye'de etkinliğimize ve Fransız mutfağına duyulan ilginin bir göstergesidir." dedi.

Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Fries, 21 Mart'ta bu yıl dördüncüsü düzenlenecek "Gout de France" etkinliğine Ankara'dan katılacak restoranların şefleri ile büyükelçilikte bir araya geldi.

Düzenlenen davette, gastronominin Fransa'ya duyulan ilgide büyük payı olduğuna dikkati çeken Büyükelçi Fries, 2015 yılından bu yana Fransa Dışişleri Bakanlığınca her yıl 21 Mart'ta aynı anda 5 kıtada 150'den fazla ülkede Fransız usulü akşam yemeği düzenlendiğini hatırlattı.

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen etkinliğe tüm dünyada 3 bin 300 restoranın katılacağını söyleyen Fries, "Bu yıl etkinliğe Türkiye'den 11'i Ankara'dan olmak üzere toplam 34 restoran katılıyor. Bu da Türkiye'de etkinliğimize ve Fransız mutfağına duyulan ilginin bir göstergesidir." diye konuştu.

Etkinlik kapsamında 21 Mart'ta Büyükelçilik konutunda da bir akşam yemeği düzenleneceğini belirten Fries, bu yılki "Gout de France" etkinliğinin kısa süre önce yaşamını yitiren Fransızların duayen aşçısı Paul Bocuse'nin hatırasına ve onun memleketi Nouvelle Auquitanine bölgesine ithaf edildiğini belirtti.

Fries, gastronomi konusunda paylaşımın devam etmesi için mayıs ayında etkinliğe katılan restoran şeflerinin davet edilerek Fransız ve Türk mutfağı üzerine bir atölye çalışması yapılacağını söyledi.

Davet, şeflerin kendini tanıtması, fotoğraf çekimi ve ikramın ardından sona erdi.

Bomba iddia: AK Parti’nin adayı Ahmet Davutoğlu!Bomba iddia: AK Parti’nin adayı Ahmet Davutoğlu!
Şişme bebeklere savaş açtılarŞişme bebeklere savaş açtılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili bomba iddia!Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili bomba iddia!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Charles Fries Gout de France

En Çok Okunan Haberler

39 Kuzey Koreli’nin mal varlığı resmen donduruldu

39 Kuzey Koreli’nin mal varlığı resmen donduruldu

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın’ın eski eşi vurgun sisteminin detaylarını anlattı

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın’ın eski eşi vurgun sisteminin detaylarını anlattı

Dayı rezaleti! Yeğenini istismar etti, 'Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!' dedi!

Dayı rezaleti! Yeğenini istismar etti, 'Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!' dedi!

Çiftlik Bank’ın CEO’su paraları sosyal medyadan yayınladı

Çiftlik Bank’ın CEO’su paraları sosyal medyadan yayınladı

Survivor 2018 25. bölüm fragmanı! Survivor Funda sudan çıkamadı!

Survivor 2018 25. bölüm fragmanı! Survivor Funda sudan çıkamadı!

Fatih Portakal bombayı patlattı

Fatih Portakal bombayı patlattı

İlginizi Çekebilir

39 Kuzey Koreli’nin mal varlığı resmen donduruldu

39 Kuzey Koreli’nin mal varlığı resmen donduruldu

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın’ın eski eşi vurgun sisteminin detaylarını anlattı

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın’ın eski eşi vurgun sisteminin detaylarını anlattı

Mete Yarar'dan flaş iddia: 35 bin terörist tünellerden Türkiye'ye sıçrayacaktı

Mete Yarar'dan flaş iddia: 35 bin terörist tünellerden Türkiye'ye sıçrayacaktı

Afrin'den yeni görüntü! TSK böyle vurdu

Afrin'den yeni görüntü! TSK böyle vurdu

Afrin'de öldürülen teröristler nasıl sayılıyor? Abdullah Ağar açıkladı

Afrin'de öldürülen teröristler nasıl sayılıyor? Abdullah Ağar açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin fethinin müjdesi yakındır!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin fethinin müjdesi yakındır!

Dikkat! Meteoroloji uyardı: Asit yağmurları geliyor!

Dikkat! Meteoroloji uyardı: Asit yağmurları geliyor!

Hulusi Akar: Şehitlerimizin kanı asla yerde kalmayacak

Hulusi Akar: Şehitlerimizin kanı asla yerde kalmayacak

Yeşilköy’de hareketli dakikalar! TIR üst geçide çarptı

Yeşilköy’de hareketli dakikalar! TIR üst geçide çarptı

Yunanistan'da temyiz mahkemesinden 8 darbeci asker için karar!

Yunanistan'da temyiz mahkemesinden 8 darbeci asker için karar!

Atatürk Havalimanı'nda kaçak yolculara sirenli önlem!

Atatürk Havalimanı'nda kaçak yolculara sirenli önlem!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.