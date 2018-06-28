HABER

Fransız mahkemeden başörtüsü kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 20:08 | Son Güncelleme

Mahkeme, başörtülü olduğu gerekçesiyle müşterilerine kargo paketini teslim etmeyi reddeden görevliyi haksız buldu

PARİS (AA) - Fransa'nın Albi kentinde başörtülü olduğu gerekçesiyle müşterilerine gelen kargoyu teslim etmeyi reddeden gazete bayisi görevlisini, ayrımcılık yapmaktan suçlu bulundu.

Albi Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, başörtülü müşterilerine gelen kargoyu örtüsünü çıkarmadığı sürece teslim etmeyeceğini söyleyen gazete bayisi görevlisinin, "dini görünüşü nedeniyle bir kişiye ayrımcılık yapmak" suçunu işlediği belirlendi.

Savcının 3 ay ertelenmiş hapis cezası talebinde bulunduğu davada mahkeme, davacı 4 kadın ve davaya müdahil olan insan hakları ve ırkçılıkla mücadele derneklerine toplam 9 bin avro para cezası ve tazminat ödenmesine hükmetti.

Yerel La Depeche gazetesi, kargo teslim işlemlerini de yürüten gazete bayisi sahibi Marie Pinier'in mahkemede, davacıların yüzünü gördüğünü fakat başlarını da açmasını istediğini söylediğini kaydetti.

2016-2018 yılları arasında meydana gelen olaylarda, şehirde yaşayan 4 Müslüman kadına hizmet etmeyi reddeden bayi görevlisinin tavrı tartışma yaratmış, insan hakları dernekleri olaya tepki göstermişti.

PARTNERSoluğu takside aldıSoluğu takside aldı
Şarık Tara kimdir, nerelidir, kaç yaşında? İşte detaylar...Şarık Tara kimdir, nerelidir, kaç yaşında? İşte detaylar...
Karaburun'da RES için verilen kamulaştırma kararına tepkiKaraburun'da RES için verilen kamulaştırma kararına tepki
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ayrımcılık başörtüsü Fransa

En Çok Okunan Haberler

İYİ Partili Yusuf Halaçoğlu’ndan ortalığı karıştıracak iddia

İYİ Partili Yusuf Halaçoğlu’ndan ortalığı karıştıracak iddia

İstanbul'da son dakika operasyon! Giriş çıkışlar tutuldu

İstanbul'da son dakika operasyon! Giriş çıkışlar tutuldu

CHP'nin seçim itirazı üzerine yapılan incelemede Erdoğan'ın oyu arttı, İnce'nin oyu düştü

CHP'nin seçim itirazı üzerine yapılan incelemede Erdoğan'ın oyu arttı, İnce'nin oyu düştü

Ağrı'da kaçırılan çocuk bulundu

Ağrı'da kaçırılan çocuk bulundu

Demet Akalın'ın dolu önlemi: Yarışmadan kazandım

Demet Akalın'ın dolu önlemi: Yarışmadan kazandım

Acun Ilıcalı'nın gözündeki şişliğin nedeni ortaya çıktı

Acun Ilıcalı'nın gözündeki şişliğin nedeni ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şarık Tara kimdir, nerelidir, kaç yaşında? İşte detaylar...

Şarık Tara kimdir, nerelidir, kaç yaşında? İşte detaylar...

Hangi ilde ne kadar Suriyeli var? İşte il il Türkiye'de yaşan Suriyeli sayısı!

Hangi ilde ne kadar Suriyeli var? İşte il il Türkiye'de yaşan Suriyeli sayısı!

Antalya'da ilginç görüntüler! Kapısız soyunma kabininde böyle önlem aldılar!

Antalya'da ilginç görüntüler! Kapısız soyunma kabininde böyle önlem aldılar!

Atatürk Havalimanı'nda hareketli dakikalar

Atatürk Havalimanı'nda hareketli dakikalar

Süper Loto sonuçları 28 Haziran çekilişi! 6 devirli büyük ikramiye için gözler Süper Loto'da!

Süper Loto sonuçları 28 Haziran çekilişi! 6 devirli büyük ikramiye için gözler Süper Loto'da!

24 haziran seçimlerinde TBMM'de kadın milletvekillerinin temsil oranı arttı

24 haziran seçimlerinde TBMM'de kadın milletvekillerinin temsil oranı arttı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.