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Fransız Meclisi'nde Arakan konferansı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 23:41 | Son Güncelleme

Fransa Ulusal Meclisi'nde Arakanlıların durumu hakkında uluslararası konferans düzenlendi

PARİS (AA) - Fransa Ulusal Meclisi’nde Arakanlıların durumunun ele alındığı uluslararası konferans düzenlendi.

Fransa-Bangladeş Dostluk Grubu Başkanı Milletvekili Daniele Obono’nun himayesinde Ulusal Meclis’te düzenlenen konferansta Myanmar’da zulme uğrayan Arakanlılar ve Bangladeş’e sığınan 1 milyondan fazla Arakanlının durumu ele alındı.

Konferansın açılışında konuşan Obono, “Myanmar’da ve Bangladeşte yaşayan Arakanlıların durumu, insani krizden öte bir durum. Bu konferansın amacı Arakan hakkında Fransız parlamenterleri, araştırmacıları, insan hakları ile ilgilenen tüm kamuoyunu bilgilendirmektir. Analizler ve bilimsel çalışmaların yanında sahada edinilen kişisel tecrübelerle de konuya açıklık getirmektir.” dedi.

İktidardaki Cumhuriyet Yürüyüşü (LREM) Partisi milletvekili Jean François Mbaye ise konferansa katılmaktan memnun olduğunu ve Arakanlıların sorunlarının konuşulduğu bir toplantıda olmanın gururunu yaşadığını kaydetti.

Ulusal Meclis Dışişleri Komisyonu üyesi de olan Mbaye, daha önce bir görev çerçevesinde parlamenterlerle Bangladeş’te sığınmacı kamplarını ziyaret ettiğini belirterek, "Arakanlıların maruz bırakıldığı kurumsal bir ırkçılık ve ayrımcılık sisteminden etnik temizliğe uğradığı sisteme geçildi ve bunu asla sineye çekmeyeceğiz." dedi.

Mbaye, fakir ve imkanları kısıtlı bir ülke olan Bangladeş’in Arakanlı sığınmacılara kapılarını açarak 1 milyon kişiyi kabul ettiğini hatırlatarak, bu davranışın takdir edilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Mbaye, Fransa’nın Myanmar ordusu üzerinde baskı uygulaması gerektiğini ve bunu da savunma sanayisi ve askeri işbirliğini askıya alarak gösterebileceğini kaydetti. Aynı baskının Avrupa Birliği tarafından da gösterilmesi gerektiğinin altını çizen Mbaye, “Ayrıca askeri materyal satışı hakkında ambargoya da sıkı takip ve kontrol gerekmektedir.” şeklinde konuştu.

Son dönemde tüm uluslararası kamuoyunun dikkatini çevirdiği Myanmar’ın "Nobel Ödüllü" lideri Aung San Suu Çii’nin demokrasi, insan hakları, barış gibi kelimelerle anıldığını ve olumlu bir imaj verildiğini kaydeden Mbaye, “Sanırım biz O’nun asıl hedeflerinin ne olduğu konusunda yanıldık. Bunu düşünüyorum çünkü olup bitene baktığımda O’nun Myanmar ordusunun yaptıklarını gizlemek için paravan görevi üstlendiği konusunda soru işaretlerim var. Dürüst olalım.” dedi.​

Arakan Platformu Başkanı Prof. Dr. Yusuf Balcı da konferansın son oturumanda yaptığı konuşmada, Arakan krizi hususunda Türkiye’nin deneyimini paylaşmak, hükümet, insani kuruluşlar, sivil ve entellektüel toplumun Arakan konusunda neler yaptıklarını anlatmak için burada olduğunu söyledi.

Türkiye’nin yardımlarının siyasi çözüm, insan hakları ve insani yardım alanlarında gerçekleştiğini hatırlatan Balcı, Arakan’da insani trajedi yaşandığını anımsatarak, “Arakanlılara yapılan bir etnik temizlik olduğunu kabul etmeliyiz.” dedi.

Balcı, Türkiye’nin bu insani felaketin sonlanması için uluslararası ortakları ile beraber çalışmalar yürüttüğü vurguladı.

Arakan sorununun uluslararası bir sorun olduğunu hatırlatan Balcı, uluslararası toplumun Arakanlıların yaşadığı insani trajediyi durdurması gerektiğini belirtti.

Balcı, uluslararası ortakları ile çalışmayı kabul etmemesi durumunda Myanmar hükümetine de yaptırımların uygulanması gerektiğinin altını çizdi. Balcı, Arakanlıları çeşitli alanlarda desteklemek adına geçen yıl Ankara’da “Arakan-Rohingya Platformu” oluşturdukları bilgisini paylaştı.

Konferansta Nobel Barış Ödüllü İranlı hukukçu Şirin İbadi ve Bangladeş Ulusal Meclis Başkanı Shirin Shamin Chaudury de birer konuşma yaptı.

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