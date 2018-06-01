Fransız Meclisi'nde Arakan konferansı

PARİS (AA) - Fransa Ulusal Meclisi’nde Arakanlıların durumunun ele alındığı uluslararası konferans düzenlendi.

Fransa-Bangladeş Dostluk Grubu Başkanı Milletvekili Daniele Obono’nun himayesinde Ulusal Meclis’te düzenlenen konferansta Myanmar’da zulme uğrayan Arakanlılar ve Bangladeş’e sığınan 1 milyondan fazla Arakanlının durumu ele alındı.

Konferansın açılışında konuşan Obono, “Myanmar’da ve Bangladeşte yaşayan Arakanlıların durumu, insani krizden öte bir durum. Bu konferansın amacı Arakan hakkında Fransız parlamenterleri, araştırmacıları, insan hakları ile ilgilenen tüm kamuoyunu bilgilendirmektir. Analizler ve bilimsel çalışmaların yanında sahada edinilen kişisel tecrübelerle de konuya açıklık getirmektir.” dedi.

İktidardaki Cumhuriyet Yürüyüşü (LREM) Partisi milletvekili Jean François Mbaye ise konferansa katılmaktan memnun olduğunu ve Arakanlıların sorunlarının konuşulduğu bir toplantıda olmanın gururunu yaşadığını kaydetti.

Ulusal Meclis Dışişleri Komisyonu üyesi de olan Mbaye, daha önce bir görev çerçevesinde parlamenterlerle Bangladeş’te sığınmacı kamplarını ziyaret ettiğini belirterek, "Arakanlıların maruz bırakıldığı kurumsal bir ırkçılık ve ayrımcılık sisteminden etnik temizliğe uğradığı sisteme geçildi ve bunu asla sineye çekmeyeceğiz." dedi.