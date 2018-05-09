Fransız Piyanist Blet Kilis'te konser verdi

KİLİS (AA) - Fransız Piyanist Stephane Blet, Kilis 7 Aralık Üniversitesi (KİYÜ) Bahar Şenlikleri kapsamında sahne aldı.

Üniversite Konferans Salonu'nda düzenlenen konseri, Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, Cumhuriyet Başsavcısı Serdar Durmuş ve KİYÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ile çoğunluğu üniversite öğrencisi çok sayıda kişi izledi.

Eşi ile birlikte kendi eserlerinin yanında "Dombıra" şarkısını de çalan sanatçı, dinleyenlerin beğenisini topladı.

Rektör Karacoşkun, etkinliğin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, göreve geldikleri günden buyana hep daha iyi, güzel, gelişmiş bir üniversite anlayışı ile hareket ettiklerini belirtti.

Karacoşkun, öğrencilerin zihnen kendilerini daha iyi yetiştirebilmeleri ve bu bilincin oluşması için sürekli üniversiteyi geliştirmeye gayret ettiklerini vurguladı.

