Fransız polisi gösteri yapmak isteyen PYD/PKK yandaşlarına izin vermedi

PARİS (AA) - Fransız polisi, ABD'nin Paris Büyükelçiliği önünde toplanarak gösteri yapmak isteyen terör örgütü PYD/PKK yandaşlarına izin vermedi.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, başkent Paris'teki ABD Büyükelçiliği önünde toplanan terör örgütü yandaşları gösteri yapmak istedi.
Polisin gösteri yapmalarına izin vermediği yaklaşık 50 kişiden oluşan grup, bunun üzerine Paris'in 10. bölgesine geçerek Strasbourg-Saint-Denis metro istasyonunu işgal etti.
Metro istasyonu girişinde toplanan grubu çembere alan polisler, bu kişilerin etrafa zarar vermelerini engelledi. Bir süre bekleyen terör örgütü PYD/PKK yandaşları, daha sonra dağıldı.
Avrupa'daki PYD/PKK yandaşları, son günlerde Hollanda'da bir, Almanya'da ise iki camiye saldırı düzenlemişti.
(AA)
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