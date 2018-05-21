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Fransız sürüleri Kangal'a emanet

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 22:11 | Son Güncelleme

Fransa'da son yıllarda artan kurt saldırılarıyla başa çıkamayan koyun sahiplerinin imdadına dünyaca ünlü Kangal köpekleri yetişti

PARİS (AA) - Fransa'da son yıllarda artan kurt saldırılarıyla başa çıkamayan koyun sahipleri, sürülerini Kangal köpeklerine emanet etti.

Kamu yayıncısı France Bleu'de yer alan haberde, Kangal köpeklerinin Fransız sürü sahiplerinin imdadına yetiştiği belirtildi.

Haberde, ülkenin güneyinde bulunan Drome Bölgesi'ndeki sürü sahiplerinin, geçen yıl yüzde 30 artan kurt saldırılarına karşı Kangal köpeği satın alarak koyunlarını korumayı tercih ettiği kaydedildi.

Bölgede yüzyıllardır sürülerin korunmasında kullanılan Pireneler çoban köpeğinin (Patou) kurt saldırılarına karşı başarısız olduğu ve bu nedenle sürü sahiplerinin Kangal köpeğini tercih etmeye başladığı ifade edildi.

Kangal köpeklerinin diğer köpek türlerinin aksine saldırı durumunda sürü dışına çıkarak veya sürüden uzaklaşarak kurtları etkisiz hale getirdiği belirtilen haberde, Kangal'ın aynı zamanda insana saldırmadığı da vurgulandı.

Haberde, yetkililerin, "Eğer bir Kangal ile karşılaşırsanız sakin olun, dikkat çekmeden yürümeye devam edin, bisikletteyseniz inin ama asla kendi köpeğinizi yaklaştırmayın." uyarısında bulunduğu da aktarıldı.

Ana vatanı Sivas olan Kangal köpeği, iri cüssesi, cesareti, çevikliği, zekiliğinin yanında sahibi ve görevine sadakati gibi özellikleriyle biliniyor. Sezgileri oldukça kuvvetli olan Kangal'ı uzmanlar, "Isırmaz; aksine teslim alır, yere yatırır ve onun hareketliliğini bekler. Hareketliliği arttığı andan itibaren tekrar onu etkisiz hale getirmek için uğraşır." şeklinde tanımlıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Fransa Kangal köpeği sürü

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