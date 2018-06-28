Fransız turist isyan etti! Atatürk Havalimanı'ndan Kozyatağı için 1500 lira...

Paris’ten İstanbul’a gelen Fransız turiste, Atatürk Havalimanı’ndan Kozyatağı’ndaki oteline ulaştırmak için 1500 TL’lik fatura kesildi. Şirket taksinin ortalama 100 TL yazdığı yer için aldığı 1500 TL’nin normal olduğunu savunurken turistin Fransa-Türkiye gidiş-dönüş uçak biletine 1800 TL ödediği öğrenildi. TÜRSAB (Türkiye Seyahat Acentaları Birliği) da turiste hukuki yardımda bulunacağını açıkladı.

ŞİRKETİN FATURAYI YORUMU: NORMAL, BENİM O GÜN BAŞKA KAZANCIM OLMUYOR



Cumhuriyet'ten Mehmet Kızmaz, Fransız turistin yaşadıklarının ardından ilk önce 1500 TL’lik faturayı kesen acenteyle konuştu. Şirketten bir kişi 'taşımacılıklarının özel VIP tarzında olduğunu, müşterilerine çift yönlü bir hizmet verdiklerini' belirterek faturayı savundu. Faturayı savunan kişi, havalimanında kendi firmaları gibi 25-30 firmanın daha olduğunu ve tümünde de bu ücretten hizmet verildiğini öne sürdü.



'ARAÇTA YİYECEK VAR, İÇECEK VAR…'



Havalimanında yolcuları karşılayan porterlerin aracılığıyla turistin acentelerine getirildiğini söyleyen şirket çalışanı, “VIP araçların normal bir araç değil. İçinde içecek vs. hizmeti var. Araçla Atatürk Havalimanı’ndan Kozyatağı’na gitmek insanın bir gününü alıyor. Benim o gün başka bir kazancım olmuyor” dedi. Gizli bir şey yapmadıklarını söyleyen kişi, verdikleri hizmet için turistlerin Türkiye’ye her gelişinde kendilerini seçtiklerini de ekledi.

EMNİYET: İLK KEZ BÖYLESİYLE KARŞILAŞTIK



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Turizm Şube Müdürlüğü’nden bir yetkili Fransız turistin Cumhuriyet'e ulaştırdığı faturayı görmek istedi. Yetkili, 'daha önce bu tutarda bir faturayla karşılaşmadıklarını' belirterek Fransız turistin ülkesine dönmeden mağduriyetini gidermek için çalışmaya başladıklarını bildirdi.



