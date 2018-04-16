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Fransız üniversitelerindeki blokaj

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 19:32 | Son Güncelleme

Strasbourg Üniversitesinin yarın tamamen kapatılacağı açıklandı

PARİS (AA) - Fransa'da, üniversite öğrencilerinin uyguladığı blokaj nedeniyle Nanterre Üniversitesinde sınavların yapılamadığı, Strasbourg Üniversitesinin ise yarın tamamen kapatılacağı açıklandı.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, ülke genelinde yaklaşık 50 üniversite veya fakültede blokaj eylemleri sürüyor.

Başkent Paris'te çok sayıda üniversiteye ait kampüs ve fakülte binasında gösteriler devam ederken, Nanterre Üniversitesinde blokaj nedeniyle sınavların yapılamadığı açıklandı. Üniversite yönetimi, sınavların başka bir yerde yapılması da dahil çeşitli olasılıkların değerlendirildiğini bildirdi.

Ülkenin doğusunda yaklaşık 60 bin öğrencinin kayıtlı olduğu Strasbourg Üniversitesinde bir süredir oturma eylemi yapan öğrenciler, yarından itibaren tüm üniversiteyi kapatma kararı alındığını duyurdu.

Montpellier'deki Paul-Valery Üniversitesinde ise mart ayından beri devam eden blokaja son vermek için rektörlüğün müdahale talebinde bulunduğu açıklandı.

Rektör Patrick Gilli, "Devletin sorumluluğunu yerine getirmesinin zamanının geldiğini" belirterek, göstericilerin binadan uzaklaştırılması çağrısı yaptı.

Şehirde cumartesi günü düzenlenen gösteride şiddet olayları yaşanmış ve 43 kişinin gözaltına alındığı açıklanmıştı.

Ouest France gazetesi de bir süredir kapalı olan Rennes-2 Üniversitesi Rektörü Olivier David'in, 30 Nisan-5 Mayıs tarihleri arasındaki sınavların ertelenmesinin gündemde olduğunu söylediğini yazdı.

Gazete, Toulouse Jean-Jaures Üniversitesinin tamamen kapalı olduğunu ve ülkenin diğer bölgelerinde de kısmi blokaj uygulamasının sürdüğünü kaydetti.

Fransa Hükümeti'nin şubat ayında Meclisten geçirdiği üniversiteye giriş ve eğitim reformunu protesto için öğrenciler tarafından işgal edilen üniversitelerden Paris'teki Sorbonne Üniversitesini polis, önceki gece operasyon düzenleyerek tahliye etmişti.

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Blokaj eğitim reformu Fransa üniversiteler

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