Fransızlar alkol reklamlarının yasaklanması görüşünde

PARİS (AA) - Fransa'da yapılan bir ankette, halkın yüzde 70'inin içki reklamlarının tamamen yasaklanmasından yana olduğu ortaya çıktı.

Kanserle Mücadele Birliği tarafından Opinion Way şirketine yaptırılan ankete göre, her 10 Fransız vatandaşından 7'si, alkollü ürünlerin tanıtımının tamamen yasaklanması görüşünde. Ankete katılanlar, yasağın internet ve sosyal medya platformlarını da kapsaması gerektiğini düşünüyor. Katılımcıların yüzde 54'ü, tüketimin azaltılması için içki fiyatlarının artırılması görüşünü paylaştı.

Öte yandan, katılımcıların yüzde 81'i, söz konusu ürünlere, alkol tüketiminin zararlarının anlatıldığı özel etiketlerin yapıştırılması gerektiğini belirtti.

Anket, Fransızların yüzde 54'ünün alkol tüketiminin kansere yol açtığına yönelik bilgisinin bulunmadığını da ortaya çıkardı. Ankete katılanların sadece yüzde 23'ü, alkolün kanser hastalığının ikinci nedeni olduğunu biliyor.

Katılımcıların yüzde 77'si karar mercilerinin içki endüstrisi tarafından yönlendirildiği veya baskı altında tutulduğu görüşünde.

Fransa'da resmi verilere göre, yılda ortalama 148 bin kişi kanserden hayatını kaybediyor.

