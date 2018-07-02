Fren disklerinin altında 65 kilogram eroin yakalandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde durdurulan bir tırda yapılan aramada, 65 kilogram eroin bulundu.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kaçakçılığıyla mücadele kapsamındaki istihbari çalışmalar sonucu, İran uyruklu bir kişinin, ülkesinden temin ettiği eroini Kocaeli ve İstanbul üzerinden Avrupa'ya nakledeceği bilgisine ulaştı.

Harekete geçen ekipler, takibe aldıkları İran plakalı tırı İzmit'te durdurdu.

Dedektör köpekle tırda yapılan aramada, fren disklerinin altına zulalanmış halde 65 kilogram eroin yakalandı.

Gözaltına alınan İran uyruklu tır şoförünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

