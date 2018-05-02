Fren yerine gaza basınca fırına çarptı

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde otomobilini park etmek isterken fren yerine gaza basan sürücü, kaldırıma çıkarak fırının duvarına çarptı.

Edinilen bilgiye göre, Artıkabat Mahallesi Zübeyde Hanım Bulvarı'nda 05 KG 407 plakalı otomobil sürücüsü Betül İ, otomobilini park etmek isterken fren yerine gaza basınca kaldırıma çıkarak bir ekmek fırınının duvarına çarparak durabildi.

Kazada yaralanan sürücü, Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Güvenlik kamerasına yansıyan kazada o esnada 2 kişinin otomobilin çarpmasından son anda kurtuldukları görüntülendi.

