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Freni boşalan çöp kamyonu devrildi: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2018 16:33 | Son Güncelleme

Freni boşalan çöp kamyonu devrildi: 3 yaralı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Buldan ilçesinde freni boşalan çöp kamyonunun devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Süleymanlı Mahallesi'nden ilçe merkezine gelen Mehmet Güngör yönetimindeki 20 RK 210 plakalı Buldan Belediyesine ait çöp kamyonu, Vakıf mevkisinde freninin boşalması sonucu yoldan çıkarak devrildi.

Ters dönen araçta sıkışan sürücü ile temizlik görevlileri Mustafa Doğru ve Muammer Bağrıaçık, itfaiye görevlileri tarafından çıkartıldıktan sonra ambulanslarla Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne, ardından Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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çöp kamyon Kaza

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