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Freni boşalan kamyon, 4 aracı hurdaya çevirdi: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2018 12:03 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da, freninin boşaldığı öne sürülen kum yüklü kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, seyir halindeki 4 araca çarptıktan sonra yan yattı. Kazada yaralanan 5 kişi, sıkıştıkları araçlardan çevredekiler ile itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.  Kaza, sabah saatlerinde, İpekyolu Mahallesi'ndeki Balıklıgöl Devlet Hastanesi yakınlarında meydana geldi.

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da, freninin boşaldığı öne sürülen kum yüklü kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, seyir halindeki 4 araca çarptıktan sonra yan yattı. Kazada yaralanan 5 kişi, sıkıştıkları araçlardan çevredekiler ile itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Kaza, sabah saatlerinde, İpekyolu Mahallesi'ndeki Balıklıgöl Devlet Hastanesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 33 NTN 35 plakalı kum yüklü kamyonun, iddiaya göre, freni boşaldı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon, karşı yönden gelen 63 BC 543 plakalı kamyonet ile 48 V 1356, 34 PDE 87 ve 34 PR 284 plakalı otomobillere çarptıktan sonra bir süre yolda sürüklenip, yan yattı. Araçların hurdaya döndüğü kazayı görenler, sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Çevredekiler, ekipler gelene kadar araçlarda sıkışanları çıkarmak için seferber oldu. Araçlarında sıkışanlar, itfaiye ekiplerinin gelmesiyle kurtarıldı. Kazada yaralanan 5 kişi, sağlık görevlilerince ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Zincirleme kazaya karışan araçlar
- Yaralıları kurtarmak için seferber olan vatandaş ve itfaiye ekipleri
- Olay yerinde toplanan kalabalık
- Olay yerinde çalışma yapan ekipler
- Genel ve detay görüntüler

(KJ: Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)
118 MB, 740 MB

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