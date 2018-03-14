Freni boşalan kamyon tarlaya devrildi: 3 yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde freninin boşalması sonucu tarlaya devrilen kamyondaki biri ağır 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İzmit Gündoğdu Mahallesi Kurtuluş Bulvarı'nda Uğur Ayık'ın kullandığı 06 BAB 448 plakalı saç ve demir yüklü kamyon, yokuş aşağı inerken, freninin boşalması sonucu refüje çarptıktan sonra karşı şeride geçti.
Daha sonra MOBESE direğine çarpan kamyon, yol kenarındaki tarlaya devrildi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kaza sonucunda alev alan kamyon, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kazada, ağır yaralanan sürücü Ayık ile araçtaki Samet Buyar ve Rıdvan Gayrıanal, çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kamyon, vinç yardımıyla kaldırılarak otoparka götürüldü.
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