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Freni boşalan tanker zincirleme kazaya neden oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 09:28 | Son Güncelleme

Başakşehir'de sürücüsünün tamir için yolun kenarına park ettiği su tankeri, freninin boşalması sonucu geriye kayarak zincirleme kazaya yol açtı - Toplam 12 aracın karıştığı kazada, tanker sürücüsü yaralandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Başakşehir'de, tamir için yolun kenarına park edildiği sırada freni boşalarak geriye kayan tanker, 12 aracın karıştığı zincirleme kazaya neden oldu.

Atatürk Bulvarı'nda arızalanan su tankerini yolun kenarına park eden Azer Aliyev, altına girdiği aracı tamir etmeye başladı.

Bu sırada freni boşalan 34 TZ 0024 plakalı su tankeri, geri giderek bazı araçlara çarptı, bazılarının da kaza yapmasına neden oldu. Toplam 12 aracın karıştığı kazada yaralanan tanker sürücüsü Aliyev, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Atatürk Bulvarı'nın tek şeridi trafiğe kapandı. Bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kullanılamaz hale gelen bazı araçların çekilmesi için çalışma başlatıldı.

Bu arada kaza anı bölgedeki güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntüde tankerin yolda geriye kayması yer alıyor.

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Başakşehir istanbul zincirleme trafik kazası

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