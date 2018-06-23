Freni boşalan vinç, 2 kişinin yaralanmasına neden oldu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde park halindeyken freni boşalan vincin devirdiği direklerin altında kalan 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Murat Yarış'ın Adnan Menderes Bulvarı'ndaki bir akaryakıt istasyonu sahasına park ettiği vincin freni boşaldı.
Geriye doğru hareket eden vincin çarptığı bayrak direkleri, yoldan geçen Bekir Asinç (17) ve Bünyamin Konca'nın (13) üzerine devrildi. Vinç kaldırıma takılarak yola çıkmadan durdu.
Yaralanan 2 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza, akaryakıt istasyonunun güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi.
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