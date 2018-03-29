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"Frida" balesi MDOB sahnesinde

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 21:13 | Son Güncelleme

Mersin Devlet Opera ve Balesi, Meksikalı ressam Frida Kahlo'nun hayatının yansıtıldığı balenin prömiyerini gerçekleştirdi

MERSİN (AA) - Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), Meksikalı dünyaca ünlü ressam Frida Kahlo'nun hayatından kesitler sunulan "Frida" balesini ilk kez seyirciyle buluşturdu.

MDOB tarafından Mersin Kültür Merkezi'nde prömiyeri gerçekleştirilen iki perdelik eser, kapalı gişe sahnelendi. Ünlü bestecilerin eserlerinin sahneye yansıtıldığı bale, görsel şovları ve koreografisiyle izleyiciden beğeni topladı.

Yönetmenliği ve koreografisini Özgür Adam İnanç'ın yaptığı eserin orkestra şefliğini Burak Şatana, dramaturjisini Füsun Ataman, dekor tasarımını Aykut Öz, kostüm tasarımını Tülay Şimşek, ışık tasarımını Tarı Deniz, video-projeksiyonu da Alper Güneri üstlendi.

Frida'nın çocukluğu ve gençliğini Tutku Barın Tümen'in, olgunluk dönemleri de Özlem Şenormanlılar ve Meltem Ayar'ın canlandırdığı eserde, Ozan Demirbaş, Niyazi Cingöz, Burak Serkan Cebeci, Tugay Ak, Ender Üçdemir, Miray Boyacıoğlu, Selğan Çavdaroğlu, Seda Dereli, Meltem Ayar, Özge Hoşer, Pınar Humar, Risa Ochiai, Niyazi Cingöz ve Tugay Ak rol aldı.

Sanatseverlerin ilgiyle izlediği balenin ikinci temsili, 5 Nisan Perşembe sahnelenecek.

Meksikalı ressam Frida Kahlo'nun hayatından kesitler sunulan, resimlerine de sirayet eden görselliğin sahneye taşındığı eserde, küçük yaşta geçirdiği ağır sağlık sorunlarına karşın, resim yaparak hayata tutunan dirençli bir kadının öyküsü anlatılıyor.

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