Frig Vadisi'nde turizm atağı

AFYONKARAHİSAR (AA) - ARİF YAVUZ - Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından tabiat parkı ilan edilen Frig Vadisi'nin, turizm geliştirme projesi kapsamında yapılan çalışmalarla önemli bir cazibe merkezi haline getirilmesi hedefleniyor.

Afyonkarahisar, Ankara, Eskişehir ve Kütahya illerinde geniş bir alanı kapsayan Frig Vadisi Tabiat Parkı, çevre ve peyzaj düzenlemelerinin yanı sıra ATV, kano, fayton ve Kral Midas Kayığı gibi aktivitelerle doğa ve spor turizmi açısından da tercih edilir bölgeler arasında yer alacak.

Tarihi ve kültürel değerlerle birlikte önemli doğal güzellikleriyle öne çıkan bölgede, tarihi kaya anıtları ve yerleşimlerinin yanı sıra Roma ve Bizans dönemine ait mezar odaları ile kiliseler bulunuyor.

Her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği vadide, daha fazla ziyaretçi sayısına ulaşmak ve misafirlerin bölgede daha uzun süre kalmasını sağlamak için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

İhsaniye Kaymakam Vekili Ömer Faruk Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Orman ve Su İşleri Bakanlığının, Frig Vadisi'ni tabiat parkı ilan etmesinden itibaren turizm geliştirme projesi kapsamında, bölgeye 1 milyon lira civarında yatırım yapıldığını söyledi.