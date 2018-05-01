Frig Yolu'nda doğa ve tarihle iç içe yolculuk

Kütahya'daki Yenice Çiftliği, Afyonkarahisar Seydiler ve Ankara'nın Polatlı ilçesinde bulunan Friglerin siyasi başkenti Gordion (Yassıhöyük) olmak üzere üç noktadan ulaşılabilen yol, Friglerin dini merkezi (Midas) Eskişehir'in Han ilçesine bağlı Yazılıkaya köyünde birleşiyor.

Doğaseverlerin hizmetine açılan ve ülkedeki kültür yollarından biri olan Frig Yolu, Afyonkarahisar, Ankara, Eskişehir ve Kütahya illerinde 8 ilçe, 44 köy ve 5 beldeden geçiyor.

"Son zamanlarda gerek bakanlıkların gerekse FRİGKÜM'ün ve valiliklerin önemli çalışmaları var. Öncelikle Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız bu yıl bölgenin master planını çıkardı. Bu plan çerçevesinde 73 eser tespit edildi ve bunlarla ilgili geleceğe yönelik neler yapılabileceği konusunda altyapı oluşturuldu. Bu yıl Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın yaptığı 3 milyon liralık bir yatırımla Seyitler bölgesinden itibaren bu vadilerin daha iyi değerlendirilmesi için çalışmalar başlatıldı. Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından Frig Vadisi Tabiat Parkı olarak ilan edilmiş olup, çevre düzenlemesi çalışmaları Bakanlıkça sürdürülmektedir."

FRİGKÜM Dönem Başkanı Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçmişte Frig Vadileri'nin turizme kazandırılması konusunda yeterince çalışma yapılmadığını belirterek, bölgenin halkın ve turizmin hizmetine sunulması amacıyla kurulan FRİGKÜM'ün bu kapsamda çalışmalar yaptığını söyledi.

Frig Vadisi, Friglerden kalma kaya yerleşimleri, kaya anıtları, mezar odaları, kilise ve şapelleri, peribacaları ve diğer doğal güzellikleriyle Türkiye'nin en güzel 10 vadisinden birisi olma özelliği taşıyor.

Tutulmaz, bölgede yürütülecek altyapı çalışmalarında kullanılmak üzere 9 milyon lira ödenek tahsis edildiğini aktardı.

Bölgenin en önemli özelliklerinden birinin de termal su kaynakları olduğuna işaret eden Tutulmaz, "Friglerden beri insanlar tarafından şifa bulmak için kullanılmış ve bölge Şifalı Frigya olarak da anılmıştır. Bu sayede günümüzde bölgedeki illerden Afyonkarahisar, Eskişehir ve Kütahya illerimizin termal kaynaklarına ilgi artacak. Termal turizmde daha da gelişmesine katkı sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

- "Alternatif turizmin yeni adresi"

Frig bölgesinde çeşitli etkinlikler düzenlendiğine de değinen Tutulmaz, şöyle devam etti:

"Şu anda İhsaniye Kaymakamlığı tarafından sunulan ve FRİGKÜM ile Afyonkarahisar İl Özel İdaresinin destekleriyle hayata geçirilen proje ile bir zamanlar herkesin hayal olarak gördüğü şeyler gerçekleştirilmektedir. Proje kapsamında yapılan ahşap kulübeler, alınan ATV'ler, bisikletler ve Emre Gölü'nde yapılacak tekne turu ile turistik ürün çeşitliliğini arttırılan Frig Vadileri, alternatif turizmin yeni adresidir. Bu yıl içerisinde benzer projeler vadilerin Kütahya ve Eskişehir bölümlerinde de uygulanacaktır."