İhsaniye Kaymakamı Alper Taş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Almanya, Polonya, İtalya, Finlandiya, İsviçre ve Çin’den gelen gazeteci heyetini Frig Vadisi'nde ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.

Avrupa ve Asyalı misafirler, İhsaniye ilçesindeki Ayazin metropolisi, Göynüş Vadisi, peribacaları, kaya oyma eserler ve Emre Gölü'nü gezerek, Ayazin Oyma Kilise, Avdalaz Kalesi, Aslantaş, Yılantaş, Maltaş, Kaya Mezarları ve Emre Gölü'ndeki Midas Kayığı'ndan çektikleri fotoğraf ve videoları internet sayfalarında paylaştı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü ile Frigya Kültürel Mirası Koruma ve Kalkınma Birliği (FRİGKÜM) arasındaki iş birliğiyle alternatif turizm kapsamında Almanya, Polonya, İtalya, Finlandiya, İsviçre ve Çin'den gelen youtuber, blogger, gazeteci ve yazarlardan oluşan grup, vadinin Afyonkarahisar bölümünü gezdi.

AFYONKARAHİSAR (AA) - ARİF YAVUZ - Kültür ve Turizm Bakanlığının alternatif turizm projesi kapsamında, Afyonkarahisar, Kütahya ve Eskişehir sınırlarında yer alan Frigya Vadileri'ne gelen Avrupalı ve Asyalı youtuber, blogger ve gazeteciler, 3 bin yıllık geçmişe sahip vadinin tanıtımına katkı sunuyor.

Vadinin ve İhsaniye'nin dünyaya tanıtılmasının önemine değinen Taş, şöyle konuştu:

"Gruptakiler, önce Ayazin köyümüzdeki Frig tarihinin önemli mekanlarını gezerek başladı. Arkasından da Göynüş Vadisi'ndeki kaya oyma eserleri gördüler. En son da Emre Gölü'ndeki sportif aktivitelere katıldılar. İlçemizde 3 bin yıllık Frig tarihiyle spor ve eğlenceyi bir araya getirmiş bulunuyoruz. Burası insanlara cazip geliyor. Yavaş yavaş yabancı turistlere de hitap etmeye başladı. İlçemize ziyaretler artıyor. İnşallah bu şekilde İhsaniye ve Frig Vadisi'ni çok güzel bir noktaya getirmeyi planlıyoruz."

- "Frig tarihini görünce çok etkilendim"

Alman gazeteci-yazar Gerald H. Ueberscher, Frig Vadisi'ne ilk kez geldiğini ve çok beğendiğini vurguladı.

Ueberscher, vadideki gezilerinin çok güzel geçtiğini belirterek, "Türkiye'ye daha önce gelmiştim. Farklı noktalarda bulundum ama Afyonkarahisar’daki Frig tarihini görünce çok etkilendim. Burada edindiğim izlenimleri ülkemde yayınlanan dergide yazılarımla paylaşacağım." dedi.