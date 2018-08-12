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- FSM GİRİŞİNDEKİ KAZA TRAFİĞİ KİLİTLEDİ 

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2018 13:54 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ-İSTANBUL DHA Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde, 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı.

Haber-Kamera: Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ-İSTANBUL DHA
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde, 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle iki şerit trafiğe kapatılırken, Avrupa'dan Anadolu Yakası'na geçişte trafik yoğunluğu yaşandı.
Saat 12.00 sıralarında meydana gelen kazada, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde, Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçişte bir minibüs, bir hafif ticari araç ve iki otomobil birbirine çarptı. Kazada 5 kişi çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.Kazanın ardından, köprünün iki şeridi trafiğe kapatılırken, Anadolu Yakası'na geçişte trafik yoğunluğu yaşandı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Görüntü Dökümü:
AKTÜEL GÖRÜNTÜ
-Olay yeri
-Köprüden görüntü
-Kazaya karışan araçlar
-Trafikten görüntü
-Polis ekipleri
İBB KAMERASI
-Kaza alanı
-Trafikten görüntü
-Detaylar

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