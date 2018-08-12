HABER

FSM Köprüsü'nde zincirleme trafik kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2018 13:06 | Son Güncelleme

Kazada, 5 kişi yaralandı - Kaza nedeniyle iki şeridi trafiğe kapatılan köprüde araç yoğunluğu yaşanıyor

İSTANBUL (AA) - Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

FSM Köprüsü Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçişte bir minibüs, bir hafif ticari araç ve iki otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince kazada yaralanan 5 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle iki şeridi trafiğe kapatılan köprüde araç yoğunluğu yaşanıyor.

PARTNERBu aşklar hiç unutulmadıBu aşklar hiç unutulmadı
500 kontenjan için 3 günde 30 bin 756  başvuru500 kontenjan için 3 günde 30 bin 756  başvuru
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde zincirleme kaza! Yaralılar varFatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde zincirleme kaza! Yaralılar var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Kaza

En Çok Okunan Haberler

Bedelli askerlik için kaç kişi başvurdu? Rekora koşuyor

Bedelli askerlik için kaç kişi başvurdu? Rekora koşuyor

Abdüllatif Şener'den Berat Albayrak'a: Kalk kardeşim o koltuktan

Abdüllatif Şener'den Berat Albayrak'a: Kalk kardeşim o koltuktan

Galatasaray'da deprem!

Galatasaray'da deprem!

Türkiye'nin döviz haritası! İşte öne çıkan iller

Türkiye'nin döviz haritası! İşte öne çıkan iller

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli açıklamalar!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli açıklamalar!

Yunanistan sınırında hareketli dakikalar! Son anda yakalandılar

Yunanistan sınırında hareketli dakikalar! Son anda yakalandılar

Diğer Haberler
Melih Gökçek'e Ankara'da şok üstüne şok! AK Parti Ankara İl yönetiminin istifası alındı

Melih Gökçek'e Ankara'da şok üstüne şok! AK Parti Ankara İl yönetiminin istifası alındı

Şanlıurfa'da kan donduran çocuk istismarı

Şanlıurfa'da kan donduran çocuk istismarı

Adnan Oktar'ın firarda olan müridi Cihat Gündoğdu'dan Diyanet İşleri Başkanı’na çok ağır sözler

Adnan Oktar'ın firarda olan müridi Cihat Gündoğdu'dan Diyanet İşleri Başkanı’na çok ağır sözler

Mehmet Ali Ağca'nın eski nişanlısı Rabia Kazan Trump'ın yanında görüldü

Mehmet Ali Ağca'nın eski nişanlısı Rabia Kazan Trump'ın yanında görüldü

İnternete giren herkes risk altında! Bilgisayar korsanlarından 'sextortion' ile şantaj

İnternete giren herkes risk altında! Bilgisayar korsanlarından 'sextortion' ile şantaj

Adnan Oktar'la ilgili flaş iddia: 400 yılla yargılanacak

Adnan Oktar'la ilgili flaş iddia: 400 yılla yargılanacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.