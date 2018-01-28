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FSM'de intihar girişimi! (İstanbul yol durumu)

GÜNCEL HABERLERİ | 28.01.2018 19:42 | Son Güncelleme 8 saat önce

İstanbul'da pazar kabusu! Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FMS) Ankara istikametinde bir kişi intihar girişiminde bulunuyor. İntihar girişimi nedeniyle TEM Ankara istikametinde trafikte yoğunluk yaşanıyor. İşe İstanbul yol durumu...

FSM'de intihar girişimi! (İstanbul yol durumu)

İstanbul'da trafik kilit! Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Ankara istikametinde köprü korkuluklarına çıkan bir kişi, intihar girişiminde bulunuyor. Yaklaşık bir saattir ikna edilemeyen kişi nedeniyle, TEM Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

İntihar girişimi devam ediyor.

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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü FSM istanbul yol durumu

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