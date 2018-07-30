F.S.M.'DE İNTİHAR GİRİŞİMİ TRAFİĞİ FELÇ ETTİ

Haber-Kamera: Ozan URAL/İSTANBUL,(DHA)
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün korkuluklarına çıkan bir kişi, intihara teşebbüs etti. Olay nedeniyle trafikte yoğunluk oluşurken, korkuluklara çıkan kişi ekiplerin 6 saat süren çabalarının ardından aşağıya indirildi.
Olay, akşam saatlerinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir kişi köprü korkuluklarına, çıkarak aşağıya atlamak istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye sevk edildi. İntihar girişimi nedeniyle Avrupa'dan Anadolu Yakası'na geçişlerde trafik yoğunluğu oluştu. 6 saat süren çabaların ardından ikna edilen kişi, aşağıya indirilerek, polis merkezine götürüldü.
Görüntü Dökümü:
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-Köprü korkuluklarına çıkan kişi
-Trafikten detay
-İtfaiye ekiplerinden detay
-Olayı izleyenler
-Genel ve detaylar
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