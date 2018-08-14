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FSM'de trafik kazası: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 21:11 | Son Güncelleme

FSM'de trafik kazası: 1 ölü

İSTANBUL (AA) - Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde (FSM) meydana gelen trafik kazasında, bir polis memuru hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Milli Saraylar'da görevli polis memuru Barış Asil, şahsi motosikletiyle köprüde seyir halindeyken motosikletinin kayması sonucu H.K'nin kullandığı 27 W 732 plakalı tırın altına girdi.

Kazada ağır yaralanan Asil, kaldırıldığı özel hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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FSM trafik kazası

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