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FT: Zayıf anketler Erdoğan'ı milliyetçilerle ittifaka zorladı

23.02.2018 06:48 | Son Güncelleme

Financial Times, AK Parti - MHP ittifakını analiz ettiği haberinde, "AK Parti'de gelen kötü anket sonuçları, MHP'de de baraj kaygılarının Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eskiden en sert karşıtlarından biri olan MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ittifak yapmaya zorladığını" söylüyor.

Financial Times, "Zayıf anketler Erdoğan'ı milliyetçilerle ittifaka itti" başlıklı haberinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağcı eski karşıtlarını seçim adına kucaklamasının AB ve ABD'yle ilişkilere zarar verme riski taşıdığını" söylüyor.

Laura Pitel imzalı haberde, "Türkiye'nin ultra milliyetçi partisinin lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın en sert karşıtlarından biriydi" deniyor ve Devlet Bahçeli'nin üç yıl önce cumhurbaşkanının yetkilerini arttırma hamlesi için "Demokrasinin idam fermanıdır. Tek adam diktatörlüğünün beraatıdır. Hırsızlık ve yolsuzluk ruhsatıdır." dediğini hatırlatıyor.

Gazete, şimdiyse "seçim matematiğinin zorlu gerçeklerinin eski düşmanları beklenmedik bir kucaklaşmaya zorladığını" söylüyor. Financial Times, "hükümetin, Bahçeli'nin MHP'si ve Erdoğan'ın AK Parti'si arasında gelecek yılki seçimler öncesinde her iki grubun düşen desteğine yardımcı olacak resmi bir seçim ittifakının yolunu açtığını" belirtiyor.

Haber şöyle devam ediyor;

"Bu ittifak, kendisini klasik sağcı Türk milliyetçiliğiyle ilişkilendiren ve MHP'nin duruşuna daha da yaklaşan Erdoğan'ın son yıllardaki siyaset değişikliğini gösteriyor. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı'nın moral bozucu anket sonuçlarıyla nasıl sarsıldığının altını çiziyor. Uzmanlar bunun, Türkiye'nin hem ülke içinde hem de ülke dışındaki siyasi görünümünü etkileyecek bir ittifak olduğunu söylüyor. Erdoğan, özellikle Kürt sorunu konusunda sert bir tutum takınan, idam cezasının kuvvetli destekçisi olan ve ABD, AB ve NATO konusunda derin şüpheleri olan bir partiye yakınlaşıyor"

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"AK PARTİ'NİN MAVRE ALANI DARALACAK"

Haberde görüşlerine yer verilen düşünce kuruluşu Edam'ın Başkanı Sinan Ülgen de "AK Parti şu anda en az 2019 seçimlerine dek kendisini MHP'ye bağlıyor ve bu siyasi manevra alanlarını daraltacak. İçeride demokratikleşmeye ve Kürt sorununa etkileri olacak. Dış politikada ise, ABD ve AB'yle ilişkilerle Suriye konusundaki gelişme alanını daraltacak" diyor.

Financial Times aynı zamanda uzmanların, "eski rakibinden çok, konumu zayıflayan ve eski müttefikleriyle ilişkileri gerilen Erdoğan'daki siyasi değişiminin bu ittifakı mümkün kıldığını söylediğini aktarıyor ve şöyle devam ediyor;

"Üç yıl önce PKK'yla barış sürecinin çökmesine dek, Erdoğan Türkiye'yi 1980'lerden bu yana olumsuz etkileyen Kürt isyanını sona erdirme konusunda tüm seleflerinden daha ileri giden bir isim olarak değerlendiriliyordu. Ancak sürecin çökmesinden bu yana Kürt siyasi hareketine sert bir baskıya girişildi ve Batılı hükümetlere sert tepkiler vermek için giderek daha milliyetçi bir söylem kullanmaya başladı. Avrupalı liderleri 'Naziler' diye tanımladı ve ABD'li generalleri 'Osmanlı tokadıyla' tehdit etti."

Financial Times: Erdoğan'ın evet kampanyası olağanüstü hal koşullarına, muhaliflerin hapse atılmasına ve medyanın susturulmasına karşın oyların sadece yüzde 51,4'ünü almıştı.

"AK PARTİ'MNİN ANGETLERİ, MHP'NİN BARAJ KAYGISI"

Gazete, Erdoğan ve Bahçeli için ittifakın neden gerekli görüldüğünü ise şu satırlarla açıklıyor;

"Erdoğan'ın seçim öncesi ittifak ihtiyacı AK Parti içinde 15 yıldan fazla süren iktidarın ardından, desteğin eridiği kaygılarından kaynaklanıyor. Cumhurbaşkanının geçen yılki referandumda az farkla kazandığı zaferi takip ediyor. Erdoğan'ın evet kampanyası olağanüstü hal koşullarına, muhaliflerin hapse atılmasına ve medyanın susturulmasına karşın oyların sadece yüzde 51,4'ünü almıştı. Parlamentoya gönderilen yeni bir yasal düzenleme gerektiren ittifak AK Parti'ye Kasım 2019'daki parlamento seçimlerinde daha fazla oy alma imkânı sağlıyor. Erdoğan aynı zamanda aynı anda yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki adaylığına da Bahçeli'nin desteğini aldı. MHP içinse aksi takdirde kesinlikle bir seçim bozgunu olacak duruma karşı koruma sağlıyor. Anketler sürekli parlamentoya girmek için gereken yüzde 10'luk barajın altında kalacaklarını gösteriyor."

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Okuyucu Yorumları 35 yorum
Sen kim köpek dölüsün finansal times? Sana mı düştü yorumlamak? Korkun bizden oğlum korkun Osmanlı torunları geliyor sizinle akraba olmaya.. Sakın inanmayın haaa arkadaşlar YİNE ALGI OPERASYONU yapıyorlar.. Sizene lan yaaapraam bizim ülke liderimizden..
biri hurda her tarafı dökülen her an arıza yapacak fireni tutmayan bir kamyon sürüyor ötekide yolda kalmasın diye yedek lastik görevi görüyor.
chp gibi hdp nin yatağına girmekten iyidir.
milliyetçiliği ayaklar altına alanlar?
BUU SAATTEN SONRA HERŞEY BEKLENİR
bahçeli yırttı barajı kurtardı şimdi iltihak ettiği partidende 5 10 vekil aldımı yaşamaya devam edecekbir eksiği vatabileri mısırlıoğlunu ziyater ettiler bahçeli ne zaman edecek kadir malum kurtuluş savaşını yunan kazansaydı diyen padişah ingilizlerle kaçarken yunan hilafeti yıktırmazdı diyen yobaz geri zekalı arap sever sapıktır
Herkes ne pahasına olursa olsun iktidar olup pastayı komple kapıp kimseye yedirmemeyi düşünüyor. Allah garip gurebaya yardım etsin. fakir fukarayı düşünen yok.
asla oy vermem al birini vur ötekine bukalemunlar saniyede degişirler
Yorumu ,haberi yapanlarda hiç bir zaman vatan sevgisi bayrak sevgisi iman oluşmadığı için hep dünyevi menfaatlere bağlıyorlar . o sebepten de; insan ,adam, vatansever gibi şeyler olamıyorlar.
@sevgidolu3434 fakir vatan zengin yok mu daha satan der
ülke kozey koreye döndü.çok yazık
Dün dündür bugün bugündür
@asokrates_1991 ama bizim çocuklarımızın yarınlarını karartılar ....
HEP 1 SECIM HARİÇ MHP YE OY VERMIS BİRİ OLARAK GELECEK SECIMDE İYİ PARTIYE VERECEM
AKEPE VE MHP ARTIK BİTTİ. ÜLKE VATANSEVERLERİN ELİNE GEÇECEK YENİDEN ÇOK ŞÜKÜR. ŞİMDİ SAADET VE İYİ PARTİ ZAMANI.
elin gavuruna da bak ingiliz hakpe bir dergi gene havlamış ve tabiikide algı ve FİTNE, ingilizler kadar kahpe ve ve fitneci bir toplum ,herşeyin arkasında sinsice iş çeviren bir millet ingilizler ve onun dergisi daha çok havlarsınız
my net ne derse dikkate almayın...malum haber sitesi...işim olmaz...
dük duruşları yok akp nin..ne iç siyasette ne de dış politikada..bi bakarsın hdp ile başkanlık için açılım yapar..bi bakarsın tam zir parti olan MHP ile ittifak yapar..duruşu yok akp nin..ne iç de ne dış da..amerika ya eytt der masaya oturur..almanyaya tankları modernize etmeyin dedi deniz yücel ı bıraktı..ki saymakla bitmez bu örnekler..akp işine geleni yapan..açıklarıni da yandaş kandas yoldaş medya ile kapatıyor...
bahçeli bütün yaşıyan insanların düşmanı olarak görüyorum ve akp ye oy veren kürtler de artık akılanır mhp akp beraberliğine oy vermez.
Demokrasinin idam fermanıdır. Tek adam diktatörlüğünün beraatıdır. Hırsızlık ve yolsuzluk ruhsatıdır."
köprüyü geçinceye kadar kim kime dayı diyor acaba...dağılmış bir MHP,tökezlemeye başlamış bir AKP...
koltuk için yapmayacakları ittifak yok, ondan mı bundan mı sormaya gerek bile yok. bu ülkede şuan terörist olarak bütün gruplarla ittifak yaptı, milliyetçilerle mi yapmayacak. zaten baraj altı kalmış bir parti, verirsin 3-5 geçici koltuk onlar dünden razı zaten.
2 hain bir arada bu bahçelide tam bir vatan hainiymiş bu fetöcüyle birlikte oldu ama bu halk bunların ikisinide tarihe gömmeyi bilir görücez bakalım o çakma temmuz darbe tiyatrosuyla yüzlerce insanı öldürmeyi içeri tıkmayı
Bu olay devletin,milletin bütünleşmesi.ittifak meselesi değil.kendinden olana inanma, kizdigimiz,bagirdigimiz ABD'ye inan mallık bu.
Gelen anket sonuçlarına bakılırsa FT"nin yorumunu ciddiye almak lazım.Tehlike anında çaresiz kalanlar birbirine sarılıyor..Bu birliktelik de aynı buna benziyor.
Bunun neresi iddia düpedüz gerçek. Erdoğan tek başına kazanacağını bilse kimseyle ittifak yaparmı?
İnsan plan yapar kader kıs kıs gülermiş..
İinşALLAH akape iktidar dan düşer isarecileri ve yabdaşları yaptığı yanlışlar ın hesaplarını sonuna kadar öderler!!!! AZİZ MUBAREK GÜNDE DUALARIMIZ AZİZ VE HAKLI OLAN MİLLET imiz için !!!
Yeni seçim kanunu ve mantığının bir amacı var.. ittifaklarla girilecek seçimler artık yasallaştı (ve bunun önünü Chp açtı). Zaten uygulanan bir fiilin,yasal hale getirildiği bu durum sonucunda Chp hdp ile ittifak çığırtkanlığı ile vs. kendini ayağından vurmuştur...artık Chp ve Hdp asla bu ülkede iktidar olamaz, bu iki Türkçü-Kürtçü parti birbirlerinden beslenerek hayat buluyorlardı artık bitti.Devlet Bahçeli ise Mhp yi,Kürtçülükten prim yapan parti konumundan kurtararak partiyi içine düştüğü tehlikeli durumdan ekibiyle kurtarabilmiştir.
hırsızlar arsızlar buluştu...
bi ara yavru muhalefet sözüne kızanlar 50 yillik partiyi yavru olmaktan bile asagi düşürdüler
insan bu kadar gerizekalı olur .bunu anlamayacak kadar beyin yoksunları. ülkemizi bölmek için dünya birleşti.chp pkk ile kol kola geziyor.siz iki vatanseverin ülke için dayanışmasını sorguluyorsunuz.işinize gelmiyor.ak parti mhğp için kişisel menfaat degil ülke çıkarları önemlidir siyasetçisi içinde partili hak içinde böyle anlayın artıl melunlar.
akp bir ara kurtleri tuttu mhp ye tekmeyi vurdu şimdi mhp yi tuttu kurtlere tekmeyi vurdu ee peki ya sonra artık öne munit ler çözüm süreçleri Atatürkçülük para etmediğine göre son koz milliyetçiler sarılmak oda para etmeyecek
Düşmez kalkmaz bir Allah bakalım bunların ki nereye kadar
E heralde...yoksa birbirlerinin kaşı gözü için yapacak değillerya....!
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