Fuarda sıcaktan bunalanlar dev uçakların gölgesine sığındı

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da devam eden Türkiye'nin şova dayalı ilk havacılık fuarı Eurasia Airshow'a sıcak havaya rağmen ilgi büyük oldu. Uçakları yakından inceleme şansı yakalayan ziyaretçiler, sıcaktan bunalınca da dev uçakların kanatlarının gölgesine sığındı. Cumhurbaşkanlığı himayesinde Antalya Havalimanı'nda 25 Nisan'da başlayan havacılık fuarı Eurasia Airshow, halk günü kapsamında bugün kapılarını vatandaşlara açtı. Bilet karşılığında dev uçakları görme şansı yakalayan vatandaşlar, alana girebilmek için araçlarıyla uzun kuyruklar oluşturdu. Öğrenci girişinin 35, sivil girişinin 40 lira olarak belirlendiği fuarda, dünyanın en büyük 2'nci kargo uçağı Ukrayna'ya ait Antonov 124, İtalyan Leonardo Alenia C-27J Spartan, Polonya Hava Kuvvetleri'ne ait MIG 29 ve CASA C-295M, Çekya Hava Kuvvetleri'ne ait Gripen, Rusya'ya ait Sukhoi Superjet 100 (RRJ-95) gibi uçaklar ile yerli üretim ATAK helikopteri büyük ilgi çekti. Ziyaretçiler, uçaklara binebilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Öte yandan, hava sıcaklığının 34 derece kaydedildiği Antalya'da güneşten korunmak isteyen kişiler, dev uçakların kanatlarının gölgesine sığındı. UÇAKLARA BİNMEK İÇİN SIRAYA GİRDİLER Fuarın düzenleyicilerinden Hakan Kurt, binlerce insanın alanda olduğunu söyledi. Özellikle gençlerin ve çocukların fuara ilgi gösterdiğini dile getiren Kurt, "Vatandaşlarımız uçaklarla ilgili yetkililerden bilgi alabiliyor, uçakları yakından inceleyebiliyor. Uçuş gösterileri de büyük ilgi görüyor" dedi. Uçakları inceleyen vatandaşlardan Kocaeli Üniversitesi Uçak Elektronik Bölümü öğrencisi Ayşe Karataş, fuar için Antalya'ya geldiğini ve uçakları harika bulduğunu ifade etti. Farklı tipte uçakları incelediğini dile getiren Karataş, "En çok Antonov 124'ü beğendim. Bu kadar kalabalık beklemiyordum" diye konuştu. İLK KEZ UÇAĞA BİNDİ Havalimanında çalışan Ebru Karaçoban da 4 gündür devam eden fuarın büyük ilgi gördüğünü aktardı. Karaçoban, "İnsanlar uçaklara binmek için büyük heyecan gösteriyor. Onların bu heyecanı bizi çok mutlu ediyor. Havaalanı çalışanı olmama rağmen birçok uçak tipini ilk kez görme şansı buldum. Hepsi birbirinden güzel" dedi. Alanı eşiyle gezen Süleyman Şenses (67) de hiç uçak yolculuğu yapmadığını ama bu fuarla uçakların içine girme şansı yakaladığını dile getirdi. Şenses, "İlk defa biniyorum, hepsi çok güzel. Nakliye uçağı muazzam bir şey" ifadelerini kullandı. Fuar, yarınki halk günüyle sona erecek.

