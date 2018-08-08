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Fuat Avni'den olay yaratacak itiraf! 20 bin kişilik liste...

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 08:51 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı'ndaki Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeleri hakkında hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıkmaya başladı. 'Fuat Avni' hesabını kullandığı iddia edilen sanık Mustafa Koçyiğit'in ifadesinde İDB’de görevli mühendisler yardımıyla MİT’in İDB’ye bildirdiği 20 bin kişilik paralel devlet yapılanmasına ilişkin listeyi temin ettiğini itiraf ettiği ortaya çıktı.

Fuat Avni'den olay yaratacak itiraf! 20 bin kişilik liste...

İddianamede, suç tarihinde Başbakanlık’ta idari ve geliştirme uzmanı olarak görev yapan sanık Mustafa Koçyiğit’in 20 Temmuz 2016 tarihli ifadesine yer verildi. Milliyet’ten Türkerk Karapınar’ın haberine göre; Koçyiğit, ifadesinde, şunları anlattı:

‘3 YIL ABD’DE KALDIM’

“FETÖ dershanesine gittim. Üniversitede FETÖ yapısıyla tanıştım. 2003’te Polis Akademisi’nde yüksek lisans yaptıktan sonra 2009’da 3 yıllığına eşimle birlikte ABD’ye gittim. ABD’de Yasin isimli FETÖ bağlantılı kişiyle ara ara görüştüm. 2012’de Türkiye’ye döndüm. Yasin’in selamıyla kod adı Selman tarafından arandım. Kendisi bana teknik ve bilgi işlemdeki mühendisleri takip görevi verdi.

Kod adı olarak Akif’i kullandım. Selman’ın talimatıyla İDB’de çalışan mühendis Burak Açıkalın ile irtibat kurarak talimatları yerine getirmeye başladım.

Mühendislerle ByLock üzerinden yazıştık. Daha sonra Eagle ve Tango isimli programları da kullandık. Bu üç program yazışmaları 3 gün içerisinde silme özelliğine sahipti. İDB’de teknik işlerde görevlendirmemin sebebi, hükümet ile cemaatin arasının açılması ve bu dönemde İDB’den veri almanın personel alt yapısını oluşturmaktı. Selman ile son görüşmemde yanında Selahattin isimli bir kişi bulunuyordu. Selman kendisinin Ankara’daki görevinin sona erdiğini, Selahattin ile yürüyeceklerini söyledi. İstihbaratta Hayrettin kod Haşim Türker, Bekir kod Burak Açıkalın, Bülent kod, Ömer kod Özkan, Mahmut kod Akif Güngör ile tanıştım ve görüştüm. Selahattin kodun Emniyet Ankara imamı olduğunu biliyordum.

Selahattin, Furkan kodun ID numarasını bana verdi. ByLock üzerinden tanıştık ve görüştük. Bu programlar üzerinden dosya transferleri yaptık. İDB mühendislerinden Nusret Şehmuz isimli şahısla da irtibatlıydım.”

‘VERİLERİ İSTEDİM’

“2013’te istihbarat Dairesi Başkanlığı’nın yönetiminin değişmesinden sonra bir bocalama, yeni duruma bir hazırlık oldu. Örgütün İDB’den veriye ihtiyacı oldu. Selahattin’in talimatıyla mühendislerden İDB’de işe yarayacak verileri getirmelerini istedim.

Burak ve Haşim, verileri USB, SD card, hard disk ile getirmeye başladı. Ben de Furkan kod ile yazışarak açık alanda buluşarak, aldığım verileri kendisine ilettim. Biz Z Şube’de görevli Mahmut Orak’ın Y Şube’de görevlendirilmesini istedik. MİT’in İDB’ye bildirdiği 20 bin kişilik paralel devlet yapılanmasına ilişkin listeyi de İDB’den mühendisler Burak ve Haşim aracığıyla temin ettik. Hatırladığım kadarıyla Burak Özkan mail yoluyla bunu yolladı.

İnternete genelde VINN üzerinden bağlanıyordum. Fuat Avni olduğum yönündeki basında yer alan haberler gerçeği yansıtmıyor. En son kullandığım haberleşme programı Tango’ydu ve 30 bin örgüt elemanı tarafından kullanılıyordu.”

“15 Temmuz gecesini evde geçirdim. Ertesi gün telefonumu çöpe attım. İDB’den temin ettiği verilerin devletin gizli bilgileri ve belgeleri olduğunu biliyorum. Bu nedenle devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin suçlamasını kabul ediyorum. Yaptığım işleri Selman kod ve Selahattin kod talimatları ile gerçekleştirdim.”

PARAYI ÇEKMEK İSTEDİ

İddianamede, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’nın hazırladığı Mali Analiz Raporu’na göre; şüpheli Mustafa Koçyiğit’in eşi D. Koçyiğit’in hesabında bulunan 26.077,63 TL’yi çekme girişiminde bulunduğunun tespit edildiği de kaydedildi.

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Fuat Avni FETÖ Mustafa Koçyiğit mit 20 bin kişilik liste

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