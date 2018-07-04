Fuat Oktay kimdir? Fuat Oktay yeni kabinede hangi bakanlık için düşünülüyor?

9 Temmuz Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni sistemin ilk başkanı olarak yemin edecek ve akabinde yeni kabinedeki isimleri, bakanları ve bakanlıkları açıklayacak. Yeni kabine için ismi anılan kişilerden biri de Fuat Oktay. Peki Fuat Oktay kimdir ve yeni kabinede hangi bakanlık için adı anılıyor?

FUAT OKTAY KİMDİR?

1964 yılında Yozgat'ın Çekerek ilçesinde doğan Fuat Oktay. 1985 yılında, Çukurova Üniversitesi, İşletme Bölümü'nden mezun olduktan sonra üniversitede araştırma görevlisi olarak çalıştı. 1990 yılında, ABD'de otomotiv sektörünün merkezi olan Detroit'teki Wayne State Üniversitesi'nde imalat mühendisliği ve işletme alanlarında yüksek lisans programlarını tamamladı. Aynı üniversitede endüstri mühendisliği alanında doktora derecesini alarak, havacılık ve otomotiv endüstrisi alanlarında uzmanlaştı. ABD'de kaldığı süre boyunca çeşitli şirketlerde süreç yönetimi danışmanlığı ve proje liderliği yaptı. Ford, General Motors ve Chrysler gibi firmalarda otomotiv endüstrisi üzerine çalışmalarda bulundu. Bu şirketlerde ürün geliştirme ve yalın üretim projelerini yürüttü.