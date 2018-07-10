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Fuat Uğur ve Cem Küçük Twitter hesaplarını kapattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2018 19:42 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ardından da İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ ile polemiğe giren Fuat Uğur ve Cem Küçük, Twitter hesaplarını kapattı.

Fuat Uğur ve Cem Küçük Twitter hesaplarını kapattı

Geçtiğimiz günlerde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ardından da İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ ile polemiğe giren Fuat Uğur ve Cem Küçük, Twitter hesaplarını kapattı. Kısa süre önce ise medyadan çekilen Aydın Doğan, Cem Küçük 'e açtığı davayı geri çekmşti. Küçük, Aydın Doğan’ı ve sahibi olduğu medya grubundaki gazetecileri terör örgütü DHKP/C’yi himaye etmekle suçlamıştı.


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Anahtar Kelimeler:
Cem Küçük Fuat Uğur Twitter

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