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Fuat Uğur yazdı: Fetullah Gülen din değiştirmeye karar verdi

GÜNCEL HABERLERİ | 28.12.2017 09:23 | Son Güncelleme 5 saat önce

Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, bugün kaleme aldığı yazıda Fethullah Gülen'in dinini değiştirmek için adım attığını belirtti. Uğur, 'Fetullah Gülen din değiştirmeye karar verdi' başlıklı yazısında, "Başlığı görüp sanıyorsunuz ki bu gerçek değil ve altından bir ironi çıkacak. Böyle düşünüyorsanız yanılıyorsunuz" ifadesini kullandı.

Türkiye gazetesinin yazarı Fuat Uğur, köşesinde, Fethullah Gülen'in dinini değiştirmek için adım attığını yazdı.

"Fetullah Gülen din değiştirmeye karar verdi" başlıklı bir yazı yazan Uğur, "Başlığı görüp sanıyorsunuz ki bu gerçek değil ve altından bir ironi çıkacak. Böyle düşünüyorsanız yanılıyorsunuz" dedi.

Uğur, Gülen'in, FETÖ’cülere bulundukları ülkelerde entegre olmalarını, onların kiliselerine gitmelerini tavsiye ettiğini ifade etti.

Uğur, "Hristiyanlık, Musevilik ve İslamiyetin tek başlık altında toplandığı semavi dinler adına bir üniversite açma fikri Fetullah Gülen’in on yıllardır ısıtıp ısıtıp milletin önüne sunduğu 'Dinlerarası Diyalog' projesinin ikinci aşamasını oluşturmakta" dedi.

Fuat Uğur yazısı şu şekilde:

"Başlığı görüp sanıyorsunuz ki bu gerçek değil ve altından bir ironi çıkacak.

Böyle düşünüyorsanız yanılıyorsunuz.

Olay ciddi, Fetullah Gülen tebaasının dinini değiştirmek için ilk adımını attı.

Bunu nereden biliyoruz?

Gülen’in örgüt üyelerine yönelik talimat yazısı ortaya çıktı

11 Aralık 2017 tarihli konuşmasından.

Gülen adlı iblis, nihai hedefindeki gerçeği, yani yıllardır 'Dinlerarası Diyalog' diye yutturarak sarıp sarmaladığı hakiki niyetini sonunda açıkladı.

Yine şifrelerle doldurduğu, asıl söyleyeceklerine gelmeden lafına binlerce tur attırdığı için sadece anlayanların çözdüğü konuşmayı Ümit Akdemir deşifre etti. Daha şimdiden yeni imamlar bu 'ulvî mesajlar'ı FETÖ tabanına iletmeye ve onları yavaş yavaş bu yeni duruma alıştırmaya başladılar.

Çünkü onlar için de radikal bir değişim bu.

FETÖ elebaşı, konuşmasının 10.40’ıncı dakikasında önce inceden inceye meseleye giriş yapıyor. FETÖ’cülere bulundukları ülkelerde entegre olmalarını, onların kiliselerine gitmelerini tavsiye ettikten sonra şöyle diyor:

'…verirseniz alacağınız nice şeyler vardır. Belki onlardan alacağınız şeyler, vereceğiniz şeyleri verme adına bir yol açma demektir.'

'Vermeden alamazsın' diyor özetle. İster namusunu, ister şerefini, isterse vatanını; ne olursa.

16.06’dan itibaren de FETÖ mensuplarına Almanya’nın bağrını açtığını, Hollanda’nın onu takip ettiğini, Fransa’da yine böyle bir açılım olduğunu belirterek meseleyi Vatikan’ın merkezinin bulunduğu İtalya’ya kadar getiriyor ve dilinin altındaki baklayı çıkarıyor:

'Buralarda sizi tehlikesiz görme var esasen. Böylece hemen bütün Batı’da belki İtalya’da da olacak bu. Gelip diyor ki size falan yerde semavi bu dinler adına bir üniversite açalım diyor.'

Yukarıdaki anahtar cümle bu:

SEMAVİ DİNLER ADINA ÜNİVERSİTE AÇALIM…

Özetleyelim, Hristiyanlık, Musevilik ve İslamiyetin tek başlık altında toplandığı semavi dinler adına bir üniversite açma fikri Fetullah Gülen’in on yıllardır ısıtıp ısıtıp milletin önüne sunduğu 'Dinlerarası Diyalog' projesinin ikinci aşamasını oluşturmakta.

Üçüncü aşamada da bu üç semavi dinin arasında özellikle İslamiyet’in içinin boşaltılarak YENİ BİR DİN OLUŞTURULMASI konusunda 'teolojik bir temel' hazırlanması var.

FETÖ elebaşı, dediğimiz gibi öteden beri İbrahimî bir din oluşturma çabasını gizliyordu. Ona göre evvelden Musevilik, Hristiyanlık ve İslamiyet yoktu. Yalnızca Hazreti İbrahim’in dini vardı. Ancak Hazreti İbrahim’in dininden sonra farklı 'yollar' ortaya çıktı ve diğer dinler türedi.

Fetullah Gülen bu durumu 'Dokuz talakla boşanma' olarak adlandırıyor ve 25.48’inci dakikadan sonra bakın nasıl anlatıyor:

Fethullah Gülen'den örgüt elemanlarına yeni emir

'Dokuz talakla boşsun. Dokuz olmuyor ki üç talakla boş oluyorsun. Bu üç talakla boşanmış şeyler (Peygamberlerimizi kastediyor ŞEY sözcüğüyle) o başkalarının kapısını, öbür alan başkalarının kapısını, öbür alan başkalarının kapısını çalmak suretiyle yine o Talak-ı Selase ile boşanma mevzundaki sonuca bağlayalım. Değişik şekilde Zevc-i Aherler yapıldı. Onca Zevc-i Aher’den sonra bence yeniden bunların bir araya gelip izdivaç yapmaları lazım.'

Yukarıdaki sapıkça konuşmayı bazılarınız anlamış olabilir.

Ama biz bir de TÜRKÇE anlatalım. Diyor ki iblis:

Hazreti İbrahim’in dini tüm insanlığa hizmet ederken diğer peygamberler ve ümmetleri bu dinden Tâlâk-ı Selase ile boşandılar ve 'Zevc-i Âher'lerle (Başka eşlerle-dinlerle) bir araya geldiler. Bu peygamberlerin, yani Hazreti Musa, Hazreti İsa ve Hazreti Muhammed’in boşanma ve diğer eşlerle olma durumunu artık bir sonuca bağlayalım ve bunların yeniden bir araya gelip izdivaç yapmalarını sağlayalım. Yeter bunca ayrı yaşamak, artık geriye dönebilirsiniz. Bu izdivacı gerçekleştirmek, gelecek adına çok önemlidir.

İşte sözünü ettiği üniversite bu DİNLERARASI İZDİVACIN YENİDEN YAPILMASI için zemin hazırlayacak.

Şimdi bu ham hayalini gerçekleştirmek için himmet paralarını din değiştirmeye kanalize edecek üniversite projesine aktarmaya hazırlanıyor.

Burada asıl hedefin İslamiyet olduğunu herkes biliyor aslında.

Çünkü asıl amaç 'tehlikeli' ve 'değiştirilememiş' olan en son dinden; hak dininden Müslümanları koparmak.

Şimdiye dek Müslümanlığı yozlaştıramadılar.

Ama bu yöntemle en azından Müslümanların aklını çelebiliriz düşüncesinde küresel fitnenin FETÖ ayağı.

Semavi dinleri bir İZDİVAÇ ile bir araya getirecekler. Bunu yaparken de İslamiyet’in içini boşaltacaklar.

Evet, FETÖ’cüler, gözünüz aydın, artık yeni bir dininiz oldu.

Biz bu yeni dininize şimdiden bir isim bulduk bile, çok seveceksiniz:

TAVUK DİNİ.

Nasıl, güzel değil mi?

Hani “Tavuk tarda sayılır” demiştik ya, anladınız siz onu.

Tepe tepe kullanın.

Ha bu arada isterseniz, rahmetli Erbakan’ın deyimiyle PATATES DİNİ de koyabilirsiniz.

Yakışır."

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Fethullah Gülen Türkiye gazetesi Fuat Uğur din değiştirme

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Okuyucu Yorumları 69 yorum
müslümanlığa geçmese bari
@gunesin_dogusuu helal kardeşim güzel cevap bağendim ++++++
süpersin kardeş
Bu dolma burunlu zaten kendini peygamber sanıyor :))
:) dinler arası diyoloğu ballandıra ballandıra anlatırken iktidarda kim var dı neden ümmetin kurtarıcısı buna ses çıkarmadı demekki vermeden alamazsın mantığına oda uymuş değil mi? yoksa yeni mi anladılar bunun sapıklık olduğunu hak din tektir. hak olmayanla hak olanı kaynaştıramazsın kaynaştırmaya kalkarsan böyle başına musubetler açılır bu dünyadaki geri dönüşü diğer tarafı gidince görürler . hutbelerde allah katında tek din islamdır sözünü söyletmeyip buna ortak olanlarda bu sapıklığa ortak olanlardır
Bi dönem alevi kardeşlerimizi ortak paydamız islamdan koparmak için Ali'siz alevilik diye bir proje geliştirmeye çalışmışlardı ama tutmamıştı. Şimdi siyasal islamcılar sınırları zorlayıp daha ötesini imkansız gibi birşeyi başardılar. Allah'sız İslam. Göya islam adına konuşup Allah'ın din adına peygamberi ve kutsal kitabıyla ortaya koyduğu herşeyi yerle bir ettiler. Yalan iftira mala çökme çalma çırpma ne ararsan meşru bunların yeni dini ALlahsız islamda. Ne diyim vatana millete hayırlı olsun.
yav he he
valla helal olsun ordan oraya kendi istediği yere nasılda çekmiş bravooo
bu dinsiz soysuzun dinimi varda değiştirsin !
Siyasal islamcıların yediği haltlara bakıp müslümanlık buysa ben müslüman değilim diyip dinden çıkan deist olan ataist olan bi sürü insan var ama Fethullah Gülenin bunları zaten müslümandan saydığına ihtimal vermiyorum o yüzden bunlarla aynı dinden olmamak için din değiştireceğini zannetmiyorum.
gülen ve avanesi islam dinini seçmezler herhalde çünkü ne yaptıkları ne hal ve hareketleri islam diniyle örtüşmüyor,tavuk dini yakışır
Fetö ile mücadelede eger 1980 lere gidilmezse sonuc tam olarak alinmaz. 1980 lerde Fetö ye EMNIYET GENEL MUDURLUGU nu TESLIM EDILMESI KARARINI KIM ALDI. 1985 TE POLIS KOLEJLERI ACTIRIP TUM BU OKULLARA FETOCU OKUL MUDURLERINI, ISKENCECI  KOMISER YARDIMCILARINI, OGRETMENLERI KIM BULDU. 1984 TE UNIVERSITELERDEN MEZUN FETOCULERI 1985 TE POLIS AKADEMESI SON SINIFA ALIP 1986 TA MEZUN OLUP, POLIS KOLEJLERINE, AKADEMISINE VE OKULLARINA KIM ALDIRDI?
kenan paşa ve 12 eylül cüler yaptırdı. diğer gurupları onları dışlayıp fetöyü getirdiler. yoksa şeriat gelir deyip bu adamın önü açıldı. abd nin yeşil kuşak ılımlı islam projesi. hala tüm dünyada uygulanıyor.
Dinimi vardı Dinsizin İnsanın Dini olur bu insanmı?
bıktık artık midemiz bulanıyor 2 senedir fetö fetö fetö
1984 te İCISLERI BAKANI OLAN VE BU GOREVDE 3 SENE KALAN YILDIRIM AKBULUT POLIS KOLEJLERINI NEDEN KURULMASINA IZIN VERDI. BU OKULLARA GETIRDIGI FETOCU MUDURLERI KIMIN TELKINIYLE ATADI. BU FETOCULER 1984-1987 DE ZIRVE YAPARKEN KENDI ICISLERI BAKANI IKEN, BU ISKENCECILERE, BU KAN EMICILERE, BU DEVLETI ELE GECIRMEK ISTEYENLERE NEDEN YOL ACMISTIR. IZMIR DEKI VALI VECDI GONUL UN  ICICLERI MUSTESARLIGINA1988 DE ATANMASINDA, SONRASINDA FIRARI IZMIR POLIS KOLEJI ESKI MUDURU SALIH TUZCUYU EGITIM DAIRESI BASKANLIGINA GETIRMESINDEKI ROLU NEDIR? FETULLAH GULEN LE IRTIBATI NEDIR
ONUN SEÇECEĞİ DİN BELLİ. ELBETTE MUSEVİ OLACAK.
MUNAFIK OLDUKLARINI RESMEN İSPAT ETMİŞLER
Bu adamın dini varmıymış ki din değiştirsin.
ZATEN KENDİSİ SİYONİST YAHUDİLERE VE EVANGELİST HIRİSTİYANLARA HİZMET ETTİĞİ İÇİN GAYET DOĞAL. BU DECCAL ARTIĞI VE ONA İNANAN ZAVALLILAR HEM DÜNYADA HEM AHİRETTE KAYBEDECEKLER
FETO'nun HEDEFE VARMAK İÇİN HER YOL MUBAHTIR! demiyor mu? DİNLERARASI DİYALOĞ ESASI;SEMAVİ ve olmayan bütün inanışların karması değil mi? HRİSTİYAN OLURLARSA SADECE KENDİLERİNİ ŞİMDİLİK KORUYAN, MAMA VEREN HAÇLILARI memnun ederler. Zaten babası HRİSTİYAN, annesi YAHUDİ RABİN'İN veledi değil mi? Mektebini de açarlarsa, iş tamam olur. Daha sonra da diğer okulları açarlar. işleri bu değil mi? Türkiye'dfeki beyinleri satılmışların uyanması zaten mümkün değildir! Hala DARBEYİ BİZ YAPMADIK DİYENLER YOK MU? DARBECİLER DARBEYİ İNKAR ETMİYORLAR MI? Varın gerisine siz karar verin...
Aman Müslüman olmasında ne olursa ossun!
@ms_topcu müslümanlık bir tarafınımı acıtıyor?sanırım kuyruk acıdı bu..
aaa ben şokkk. Gülen yoksa Müslüman mı olacak !!
Adamın müslümanlıkla islamla ilgisi yok zaten abd nin uşağı oluyor kendileri
bu dünyayı degiştirmesi lazım ...
Bu sümüklü meczubun hala peşinden giden varmı acaba?
varmıydıki ne bunların nede vakti zamanında vede hala bunlara gönül verenlerin hiçbirinde yoktiki zaten
Ulan kendi patronunuza bakın kim din değiştirmiş görürsünüz...
DİN FALAN DEĞİŞTİRDİĞİ YOK ZATEN MÜSLÜMAN DEĞİL,,,TIPKI DİĞER SAKALLI TARIKAT ŞEYHLERİ GİBİ EFENDİ DEDİKLERİ YOBAZLAR GİBİ.BUNLARIN ALAYI HIRISTİYAN YADA MUSEVİ.
Zamanın en hızlı fetocusu olarak senin dinin nedir fuat uğur arşivde dinler arası diyalogları nasıl övüp fetosa övgüleri var yazık şimdi feto savar oldun inanalimmi
bu mahlukat Hristiyan da olamaz,,,hiç bir din bunu kabul etmez,,,,bk geldi, bmbk gidecek,,
@serdar_1981_alcym seninkide sonradan türeme fetöcülük değil mi?hani fetö f tipi çeteydi..şimdi şakşakçılığına soyundunuz..
zaten yoktuki beraber gezdiği kişilerde dahil
İslam dini kadar istismar edilecek başka bir din varmı dünyada.Allaha inanmak yerine onun işini yaptığını düşündüğü insanlara tapan insanlar oldukça islam dini her zaman bu tip adamların elinde oyuncak olur.böylesine yalan haberlerle milletin aklıyla dalga geçen bu adamlarda bundan çok güzel yararlanır.3 gün sonra meydanlarda bu söylenmeye başlar ve herkeste buna inanır.çünkü inanan çok var bu rivayetlere.fetoşun dini varmı acaba onunla birlikte hareket edenlerde veya.
Her üç semavi dinde teorik aslından uzaklaştırılıp pratikteki yaşanır hali iktidar hırslarına ticari kazançlara alet edilerek bozulmuş dejenere edilmişse, fetonun din unsurunu kullanarak iktidar sahibi olmak aracı olmuşsa, veya Hristiyan kilisesi için dünyevi iktidarlara yön verme aracı haline getirilmişse, Yahudilikte olduğu gibi dünyevi zenginlik elde etme aracı olmuşsa, insanları iyi bir insan olmaları yönünde bir etkisi kalmamış ise fetoda ister Hristiyan olsun ister şintoist olsun. Arabistandaki kabilenin başındaki hanedan zaten yaşayış olarak Hristiyan hizmetkarı değil mi zaten.
BİR DİKTATÖR BASINI ELE GEÇİRMİŞSE HER TÜRLÜ UYDURMA HABER YAYINLANABİLİR.
islam dini dışında istediği dini seçebilir çünkü yaşantısı ve yaptırdıkları islam ile asla bağdaşmıyor.
DEYİŞSİN ZATEN MÜSLAMANLIK ONA YAKIŞMIYOR YAZIK DEYİLMİ MÜSLÜMANLARA BUNUN GİBİ MEYMENETSDİZ SİN BİRİYLE AYNI DİNE HİZMET ETMEK AMAN DEYİŞSİN
Aptala hitap edecekse mevcut dininden iyisini bulamaz
2-) Erzurumlu feto sandı ki, amariganın casus örgütü ile çalışırsam gün gelir Türkiyede rejimi yıkarım, islami dikta kurar ve hem padişah hemde halife olur ve tüm islam alemini yönetirim, aldın mı üçün birini, önce seni diğer paydaşınla çatıştırdı, şimdi o diğer paydaşı da yavaş yavaş yolunu yaparak tasfiye ediyor. Diğer paydaşta aynı şekilde islami rejim kurup padişah ve halife olup tüm dünya Müslümanlarını yöneteceğini ve batı dünyasını yıkıp tüm dünyayı yöneteceğini sanarak amariganın kanatları altına girmiş idi.
4-) İnancın merkezi olduğu iddia edilen Arabistan ülkesinde hakim olan hanedana bakın, petrol paraları ile onlarca milyar dolara sahip olmuş kraliyet hanedanı bir yanda, arap çölünün ıssız bucaksız köşelerinde sefaletten kırılan Yemenliler, Ummanlılar, Filistinliler, Ürdünlüler diğer yanda, hani inanç paylaşmayı emrediyordu, neden bu petrolden gelen trilyon doları bunlarla paylaşmıyor bu zengin arap ülkeleri, zor geliyor değil mi, işlerine de gelmiyor, kişisel ibadetleri yapmanın maliyeti yok ama parasal gücü paylaşmak söz konusu olunca ortadan toz oluyor çakal zalimler.
zaten müslümanmıydı ki??
bu adam şeytana bile pabucunu ters giydirir. Geberdiğinde toprak kabul eder mi bunu bilmem
Sizce bu adımın din değiştirme ihtiyacı var mı Adamın zaten ne olduğu belli değil ki
Çıkmazmı azıcık ben aptalmışım diyecek ve bu adamın ümüğünü sıkacak biri. hiç olmazsa eski fetocu derlerYok mu aranız da bir çocuk kadar mantığı çalışan .Bu adi sizin iki dünyanızıda sıçtı batırdı.
Bu adamın ALLAH siz kitapsız bir zerdüşt olduğu yazdığı dinler arası diyalog kitabından belliydi zaten..Acırım bunun peşine düşüp kendini heder eden müslümanlara...
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