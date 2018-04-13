FÜ’de TÜBİTAK-2229 Proje eğitimi

Fırat Üniversitesi’nde (FÜ) bir çok üniversiteden tıp fakültesi öğrencilerinin yer aldığı proje eğitimi düzenlendi.

TÜBİTAK-2229 Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı kapsamında “Tıp Fakültesi Öğrencileri İçin Akademik Becerilere Giriş ve Proje eğitimi TÜBİTAK Bilim Okulu Elazığ 2018” etkinliği FÜ Tıp Fakültesi Konferans Salonunda yapıldı. Eğitim programının açılışına FÜ Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kazez, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mustafa Kaplan, etkinlik koordinatörü Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı Öğretim üyesi Prof. Dr. Mete Özcan, öğretim üyeleri ile çok sayıda üniversiteden tıp fakültesi öğrencisi katıldı.

Eğitime Fırat Üniversitesi öğrencilerinin yanı sıra 9 üniversiteden tıp fakültesi öğrencilerinin katıldığını belirten FÜ Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı Öğretim üyesi Prof. Dr. Mete Özcan:" Bu etkinliği ülkemizin farklı yerlerinde eğitim gören tıp fakültesi öğrencilerini araştırma kültürü ile tanıştırmak, projeler konusunda bilgilendirmek için yapıyoruz. Öğrencilerimizin kariyerlerini planlama noktasında çok önemli adımlar atmasına vesile olacaktır"dedi.

Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kazez ise, etkinliğin fakültelerinde düzenlenmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

TÜBİTAK etkinlikleri kapsamında bütün üniversiteler için geçerli olmak üzere özellikle sağlık alanı ile ilgili projelerin az olduğuna dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ ise, bu tür eğitimlerin sağlık alanında hazırlanacak projeler açısından önemli olduğunu söyledi.

Etkinlikte, Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ahmet Ayar, Trakya Üniversitesi’nden Prof. Dr. Nurettin Aydoğdu, Necmettin Erbakan Üniversitesi’nden Prof. Dr. Selim Kutlu, İnönü Üniversitesi’nden Prof. Dr. Süleyman Sandal, Fırat Üniversitesi’nden Prof. Dr. Engin Şahna ile Prof. Dr. Sinan Canpolat tarafından çeşitli eğitimler verileceği bildirildi.