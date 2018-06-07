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Fuego Yanardağı'ndaki patlamalar

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 08:43 | Son Güncelleme

Patlamalar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 99'a çıktı, 150'den fazla kişi ise kayıp

EL RODEO (AA) - Guatemala'daki Fuego Yanardağı'nda meydana gelen patlamalar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 99'a yükseldi.

Ulusal Adli Bilimler Enstitüsünden yapılan açıklamada, şimdiye kadar 99 kişinin cesedinin bulunduğu, 150'den fazla kişinin halen kayıp olduğu bildirildi.

Açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının meydana gelen yeni patlamalar nedeniyle aksadığı, kayıp olan kişilerin hayatta kalma şanslarının çok az olduğu kaydedildi.

Başkent Guatemala City'nin 40 kilometre güneybatısındaki Fuego Yanardağı'nda pazar günü patlamalar olmuş ve püsküren lavlar, El Rodeo köyündeki evleri yok etmişti. Patlamalar sırasında çok sayıda kişinin yanarak öldüğü tahmin ediliyor.

Patlamalar sırasında yaralanan çok sayıda kişi tedavi altına alınmış, 3 bin 200'den fazla kişi de güvenli bölgelere tahliye edilmişti.

Yanardağdaki patlamalardan toplam 1,7 milyon kişinin etkilendiği belirtiliyor.

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Fuego yanardağı Guatemala ölü sayısı arttı

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