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Fuego Yanardağı'ndaki patlamalar

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2018 09:15 | Son Güncelleme

Hayatını kaybedenlerin sayısı 109'a yükseldi

SAN MIGUEL LOS LOTES (AA) - Guatemala'daki Fuego Yanardağı'nda meydana gelen patlamalar nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 109'a çıktı.

Guatemalalı yetkililer, 10 kişinin daha cesedinin bulunmasıyla ölü sayısının 109'a yükseldiğini kaydetti.

Yetkililer, 200'e yakın kişinin hala kayıp olduğunu söyledi.

Ulusal Afet Ajansından yapılan açıklamada, Fuego Yanardağı'nda meydana gelen patlamalarla harap olan bölgedeki köylerde biriken ve hala sıcak volkanik atıkların yanı sıra iklim koşullarının da kurtarma ekipleri için tehlikeli olduğunu, bu nedenle arama kurtarma çalışmalarına ara verildiği kaydedilmişti.

Yetkililerin, yanardağdaki hareketliliği pazar sabahı fark ettiği ancak tahliye kararı almadığı belirtiliyor.

Yanardağdaki patlamalardan 1,7 milyon kişinin etkilendiği tahmin ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Fuego yanardağı Guatemala ölü sayısı patlama

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