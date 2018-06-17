Fuego Yanardağı'ndaki patlamalar

Guatemala'da 114 kişinin hayatını kaybettiği Fuego Yanardağı'nda arama kurtarma çalışmalarının sonlandırıldığı bildirildi.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, yanardağda 3 Haziran'da meydana gelen ilk patlamalardan itibaren geçen sürede halen kayıp olan 150'den fazla kişiyi arama kurtarma çalışmalarının, yüksek risk nedeniyle sonlandırıldığı bildirildi.

Yanardağda patlamalar ve lav püskürmeleri halen devam ediyor.

Başkent Guatemala City'nin 40 kilometre güneybatısındaki Fuego Yanardağı'nda 3 Haziran'da patlamalar olmuş ve püsküren lavlar El Rodeo köyündeki evleri yok etmişti.

Ulusal Adli Bilimler Enstitüsünden yapılan açıklamada, şu ana kadar 114 kişinin cesedine ulaşıldığı, 150'den fazla kişinin ise halen kayıp olduğu bildirilmişti.

Patlamalar sırasında yaralanan çok sayıda kişi tedavi altına alınmış, 3 bin 200'den fazla kişi de güvenli bölgelere tahliye edilmişti.

Yanardağdaki patlamalardan toplam 1,7 milyon kişinin etkilendiği belirtiliyor.

