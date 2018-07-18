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Fuego Yanardağı'ndaki patlamalar

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 16:10 | Son Güncelleme

Patlamalar nedeniyle ölenlerin sayısı 121'e yükseldi

Guatemala'daki Fuego Yanardağı'nda geçen ay meydana gelen patlamalarda 121 kişinin öldüğü bildirildi.

Ulusal Afet Ajansından yapılan yazılı açıklamada, patlamalarda geçen ayın ortalarında 114 olarak duyurulan ölü sayısının, yeni raporlara göre 121 olduğu kaydedildi.

Bölgede, en az 300 kişinin de halen kayıp olduğu belirtildi.

Başkent Guatemala City'nin 40 kilometre güneybatısındaki Fuego Yanardağı'nda geçen ay meydana gelen patlamalar ve dağdan püsküren lavlar El Rodeo köyündeki evleri yok etmişti.

Patlamalar sırasında yaralanan çok sayıda kişi tedavi altına alınmış, 3 bin 200'den fazla kişi güvenli bölgelere tahliye edilmişti.

Yanardağdaki patlamalardan toplam 1,7 milyon kişinin etkilendiği belirtiliyor.

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Fuego yanardağı Guatemala yanardağ

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