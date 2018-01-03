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Fueloil sızıntısından kirlenen Kleopatra Plajı temizlendi

GÜNCEL HABERLERİ | 03.01.2018 15:03 | Son Güncelleme 30 dakika önce

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde dün yağmur suyu drenaj kanalından sızan fuel-oilin kirlettiği ünlü Kleopatra Plajı, Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Alanya Belediyesi ekipleri tarafından temizlendi.

Alanya merkezindeki ünlü Kleopatra Plajı'nda dün yağmur suyu drenaj kanalından denize akan sıvı, ağır kokuya neden oldu. Denize de karışan atık nedeniyle rahatsız olan çevre sakinleri duruma tepki gösterirken, bazı turistler de koku ve görüntü nedeniyle plajdan ayrıldı. İhbar üzerine plaja gelen polis, sıvının ne olduğunu ve kaynağını belirlemek için çalışma başlatırken, Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörlüğü yetkilileri, Alanya Belediyesi Olimpik Yüzme Havuzu'nun ısıtma sistemindeki arızadan dolayı sızan fuel-oilin yağmur suyu kanalına karıştığını belirtirken, konuyla ilgili işlem yapıldığını kaydetti.

TEMİZLİK YAPILDI

Fuel-oil sızıntısına neden olan arıza dün giderilirken, Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörlüğü ve Alanya Belediyesi ekipleri bugün erken saatte temizlik çalışması başlattı. Fuel-oilden etkilenen yağmur suyu drenaj kanalları Antalya Büyükşehir Belediyesi ekiplerince özel cihazla temizlenirken, Kleopatra Plajı'nda yakıtla kaplanan kumlar ise Alanya Belediyesi ekiplerince temizlenerek, kaldırıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından plajda kokunun gittiği, yağmur suyu drenaj kanalından ise denize sızıntı olmadığı gözlendi. Yağmur suyu drenaj kanalından numune alınacağı ve ölçüm işlemlerinin bir süre daha devam edeceği belirtildi.

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