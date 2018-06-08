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Fuhuş operasyonunda gözaltına alınan kişinin kimliği şoke etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2018 11:53 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin düzenlendiği fuhuş operasyonunda 1’i kamu görevlisi 8 kişi gözaltına alındı.

Fuhuş operasyonunda gözaltına alınan kişinin kimliği şoke etti

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 'fuhuş için aracılık etmek, fuhşa yardım etmek ve yer temin etmek' suçları kapsamınAntalyalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önceden tespit ettikleri adreslere operasyon düzenlendi.

KAMU GÖREVLİSİ ÇIKTI

Operasyonda A.D. isimli kamu görevlisinin yanI sıra Y.G, H.G, M.D, H.A, Ç.E, O.N. ve Z.A. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya fuhuş operasyonu fuhuş Alanya

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