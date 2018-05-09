Fuhuş operasyonunda şaşkına çeviren şifre!

Sivas polisi kente yabancı uyruklu kadınların getirilerek fuhuş yaptırıldığı bilgisi üzerine operasyon başlattı. Polis operasyon kapsamında 50’ye yakın kişinin de ifadesine başvurdu.
Yaklaşık 1 ay süren fiziki ve teknik takip sonucunda fuhuş yaptıkları iddia edilen 3’ü Gürcistan 1'i Azerbaycan uyruklu olmak üzere 5 kadın ile fuhşa yer temini ve aracılık ettiği öne sürülen 10 şüpheli gözaltına alındı.
YAKALANMAMAK İÇİN EVLERİ DEĞİŞTİRİYORLARMIŞ
Fuhşa aracılık yaptığı iddia edilen şüphelilerin telefonda görüştükleri kişilerle "İyi inşaat işçisi var", "Güzel inşaat işçisi geldi" şifreleriyle irtibat kurdukları tespit edildi. Şüphelilerin polise yakalanmamak için kiraladıkları evleri kısa sürede değiştirdikleri belirlendi.
Yabancı uyruklu 4 kadının işlemlerinin ardından sınır dışı edilecekleri öğrenildi. (AA)
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