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Fuhuş operasyonunda şoke eden görüntü!

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2018 12:22 | Son Güncelleme

Kırklareli'nde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı. Zanlılar arasındaki 71 yaşındaki adam dikkatleri çekti.

Fuhuş operasyonunda şoke eden görüntü!

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda, fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etme iddiasıyla biri kadın 3 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler S.Ü. (20), F.Z. (52) ve S.Y. (71) adliyeye sevk edildi.

POLİSİN YARDIMIYLA YÜRÜDÜ

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüphelilerden 71 yaşındaki S.Y. ile F.Z'nin tutuklanmasına, S.Ü'nün ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

S.Y'nin adliye çıkışında bastonla yürüdüğü ve polislerin yardımı ile ekip aracına bindiği görüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Kırklareli fuhuş fuhuş operasyonu

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
Chp li Kırklareli ne bak..haaahaaa
@hinterlandtime ne alakası var şimdi olayın chp ile sizin zihniyet bu olduğu sürece daha çok çocuk tacşz edilir MAL
@hinterlandtime senin memleketinde fuhuş yok değil mi ak sütten çıkmışsınız değil mi hepiniz? böle aptalca yorum yapma be kardeşim yandaşsın anladık.
ne var yani 70 yaşında olsan bile ihtiyacı yokmu dedenin sanki ? ne yapsın sokakta küçük çocukları taciz etsin daha mı iyi ?
@fellifelis senin anladığın bu mu, Yaşlının kudurmuşunu toprak ta kabul etmez, Eşiyle meşgul olacak bekarsa evlenecek, Yaşına göre yalnız kalmış birini bulacak tanıdıkları, hayırlısıyla başgöz edilecek. Ama yaşlılar öyle değilki kudurmuş pislikler, 20 yaşında kızlara bakıyorlar veya senin dediğin gibi çocukları taciz ediyorlar. Yaşamak ta yaş almak ta edeple güzel olur. Edep yoksa hiçbiri güzel durmuyor
@fellifelis neyden bahsediyorsun ya ? herkes eş bulabiliyor mu sanıyorsun ? cahilliğin bu kadarı.
Adam kaç yaşında olursa olsun adam olamaz
zina haramdır büyük günahlardandır bir ayağın çukurda dedeee artık öbür tarafa çalışsan
dedeye sahip çıkalımmmm
Yaw adam ayakta zor duruyor, o işi nasıl yapmış acaba...
hasstasıyızz dedeee :)
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