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Fuhuş operasyonunda 'yok artık' dedirten kare!

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2018 09:22 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda, 2’si yabancı uyruklu 7 şüpheli ile fuhşa zorlandığı iddia edilen 13 kadın gözaltına alındı. Kırgız Zhasmin A.’nın adliyeye getirildiği sırada kucağında bebek olması dikkat çekti.

Fuhuş operasyonunda 'yok artık' dedirten kare!

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, daha önceden tespit ettikleri adreslere operasyon düzenlendi.

KADINLAR SINIR DIŞI EDİLİYOR

Operasyonda fuhşa zorlanan Özbekistan uyruklu Sarvinozoy N. (20), Matftuna M. (19), Marhfuza K. (36), Ziroat K. (31), Oysara R. (49), Mukatdas R. (37), Mukaddamkhon K. (36), Huzshida T. (31), Kırgızistan uyruklu Nursina D. (23), Aigerim Z. (18), Vanera K. (22), Samara U. (23) ile Ukrayna uyruklu Tetiana H. (25) ve para karşılığı kadınları pazarladıkları iddia edilen Yusuf G., Hüseyin A., Haşim G., Metin D., Çetin E., Kırgız Zhasmin A., Özbek Oydinay N. gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Fuhşa zorlanan yabancı uyruklu kadınlar sınır dışı edilmek üzere Antalya'ya götürülürken, Yusuf G., Hüseyin A., Haşim G., Metin D., Çetin E., Zhasmin A. ve Oydinay N. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


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Anahtar Kelimeler:
fuhuş Antalya

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