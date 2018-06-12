Fuhuş operasyonunda 'yok artık' dedirten kare!

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, daha önceden tespit ettikleri adreslere operasyon düzenlendi.
KADINLAR SINIR DIŞI EDİLİYOR
Operasyonda fuhşa zorlanan Özbekistan uyruklu Sarvinozoy N. (20), Matftuna M. (19), Marhfuza K. (36), Ziroat K. (31), Oysara R. (49), Mukatdas R. (37), Mukaddamkhon K. (36), Huzshida T. (31), Kırgızistan uyruklu Nursina D. (23), Aigerim Z. (18), Vanera K. (22), Samara U. (23) ile Ukrayna uyruklu Tetiana H. (25) ve para karşılığı kadınları pazarladıkları iddia edilen Yusuf G., Hüseyin A., Haşim G., Metin D., Çetin E., Kırgız Zhasmin A., Özbek Oydinay N. gözaltına alındı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Fuhşa zorlanan yabancı uyruklu kadınlar sınır dışı edilmek üzere Antalya'ya götürülürken, Yusuf G., Hüseyin A., Haşim G., Metin D., Çetin E., Zhasmin A. ve Oydinay N. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
İş teklifini kabul etti, kabusu yaşadı: Üzerime çıktı, beni zorla öptü
Tatilciler Bodrum'a akın etti
Yeni taktik deşifre oldu! Evinize sütçü ya da yumurtacı gelirse dikkat edin
Binadan gelen koku cinayeti ortaya çıkardı: 3 kişi gözaltında
Trabzon'da bir doktor eşinin ‘sevgilisini’ kaçırmaya kalkıştı
Singapur'da tarihi zirve: Trump ve Kim ilk kez bir arada
Meral Akşener: Bana FETÖ’cü diyorlar FETÖ’cüler yanlarında
ABD Savunma Bakanı Mattis'ten Menbiç açıklaması
Ucuz iPhone bu yüzden gecikmiş!
ALES bu yıl üç defa yapılacak! YÖK kararını açıkladı
Selahattin Demirtaş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'idam' yanıtı
Yapışık ikizler Violet ve Daisy'nin benzersiz hayatı
İşte WhatsApp'ın yeni özelliği! Artık mesajları böyle göreceksiniz
Okuyucu Yorumları 0 yorum