Fuhuş yapanlar drone'la basıldı!

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte çeşitli nedenlerle kadınların fuhşa sürüklendiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Kadınlara, fuhuş konusunda aracılık eden, bu amaçla da Trabzon, Zonguldak ve çevre illerden kente gelen ve aralarında yabancı uyruklu kadınların da yer aldığı suç örgütüne yönelik operasyonda, drone adı verilen hava aracından da yardım alınarak, örgütün çalışma şekli ve hareketleri tespit edildi.
Teknik ve fiziki takip sonrası drone ile belirlenen 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 3'ü yabancı uyruklu 10'u bayan 25 şüpheliyi fuhşa teşvik, aracılık etme, yer temin etme, zorlama ve tehdit iddiasıyla gözaltına aldı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Bu arada, yabancı uyruklu kadın şüphelilerden birisinde 'Hepatit C' hastalığının tespit edildiği öğrenildi.
AA
Tosun'un son fotoğrafı ortaya çıktı! İşte Mehmet Aydın'ın olay yeni imajı
Eski Brezilya Devlet Başkanı Lula teslim olmadı
İstanbul Başakşehir'de korkunç kaza! Tanker 12 araca çarptı, cadde savaş alanına döndü
3 gündür kayıp olan Aleyna bulundu
Facebook tüm dünyaya duyurdu! Siyasi içerikli paylaşımlara 'şeffaflık' ayarı
Rusya'dan ABD'ye çok sert mesaj
Cinsel ilişkiden önce bunu sakın yapmayın
Son ankette Erdoğan'a büyük şok! MHP'li seçmenler...
Dikkat edin: WhatsApp’taki o tehlike geri döndü!
Aylin Nazlıaka için karar verildi
Youtube rekorunu o kırdı! Herkesi geride bıraktı
İşte Adriana Lima'yı tahtından edecek güzel
Üniversiteye giriş sınavı kaldırılıyor mu? MEB yetkilisinden Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) açıklaması
Okuyucu Yorumları 0 yorum