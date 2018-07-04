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Fuhuş yaptığı kişinin parasını çaldığı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 15:42 | Son Güncelleme

Fuhuş yaptığı kişinin parasını çaldığı iddiası

Samsun'un Atakum ilçesinde fuhuş yaptığı kişinin çantasından bin 300 lira çaldığı iddia edilen kadın gözaltına alındı.

İddiaya göre, Samsun-Ankara karayolu Sarıışık mevkisinde otostop yapan T.H'yi otomobiline alan M.Ü. anlaşarak fuhuş yaptı.

Daha sonra kadını aracından indiren M.Ü, çantasındaki bin 300 liranın olmadığını fark etmesi üzerine jandarmaya şikayette bulundu.

Atakum Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu T.H'yi gözaltına aldı.

Zanlı, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Atakum fuhuş Samsun

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