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Fuhuştan gözaltına alınan polis müdürü için karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2018 11:36 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan şüphelilerden eski Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Kocaoğlu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fuhuştan gözaltına alınan polis müdürü için karar

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 16 şüpheliden eski Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Kocaoğlu'nun Emniyet'teki işlemleri tamamlandı.İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İbrahim Kocaoğlu çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltına alınan diğer şüphelilerin Emniyet'teki işlemleri sürüyor.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da tehditle senet imzalatılan kadınların fuhşa zorlandığı iddiasıyla bir suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda aralarında eski Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü İ.K.'nın da bulunduğu 12'si emniyet personeli 16 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Aynı soruşturma kapsamında, 15 Aralık 2017'de düzenlenen operasyonda, örgüt lideri olduğu öne sürülen Hakan A'nın da aralarında bulunduğu 15 kişi tutuklanmıştı.

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fuhuş ibrahim kocaoğlu

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Üste bir de para verseydiniz
AKP'li olmak böyle birşey...
FETÖ tarafından kandırılıp fakir öğrenciye burs vermemiştir ondan çıkmıştır.
yaşasın adalet rüşvet fuhuş serbest bırak
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