Fuhuşun şifresi: Hayırlı Cumalar!

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler yabancı uyruklu bir kadının "Beni fuhuşa zorluyorlar. Senet imzalatıp, pasaportuma el koydular. Beni kurtarın" mesajı üzerine harekete geçti. Ahlak ve Kumar Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından başlatılan soruşturmada kadın pazarlayan çetenin liderliğini Pendik'te kadın kuaförlüğü yapan Zehra D.S.'nin yaptığı belirlendi. Polis yaklaşık 15 gün süren teknik ve fiziki takibin ardından çete elemanlarını kimlikleri ile oturdukları adresleri belirledi.
11 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN YAPILDI
Ahlak ve Kumar Büro Amirliğine bağlı ekipler 9 Mayıs 2018 günü Pendik, Kartal, Ataşehir ilçelerinde belirlenen 11 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Baskınlarda üçü kadın 9 kişi gözaltına alındı. Çete lideri kuaför Zehra D.S.'nin dükkanına yapılan baskında şebekenin müşteri listesi ile zorla çalıştırılan kadınların isimleri bulundu. Gözaltına alınan şüphelilerin daha önceden fuhuş, hırsızlık, tehdit gibi suçlardan polise geliş kayıtlarının bulunduğu öğrenildi.
EVLERİ KAMERALARLA KONTROL EDİYORLARMIŞ
Öte yandan şebekenin fuhuş yaptırdıkları kadınları tuttuğu dairelerin dışına kameralar yerleştirerek giriş ve çıkışları kontrol altında tuttuğu tespit edildi. Görüntülerin internet üzerinden şebeke elemanları tarafından izlendiği öğrenildi. Bu evlerde yapılan aramalarda 26 adet cep telefonu, bir tüfek ile 35 adet mermi, 5 adet pasaport, tablet bilgisayarlar ve hafıza kartları bulundu.
15 KADIN KURTARILDI BİRİ HAMİLE ÇIKTI
Ahlak ve Kumar Büro Amirliği ekipleri baskınlar sırasında zorla fuhuş yaptırılan yabancı uyruklu 15 kadını kurtardı. Kurtarılan kadınların müşteki olarak verdikleri ifadelerinde 9 çete üyesinden şikayetçi oldukları belirtildi. Kurtarılan kadınlardan birinin hamile olduğu ve çete elemanları tarafından fuhuşa zorlandığı öğrenildi.
YÖNTEMLERİ ORTAYA ÇIKARILDI
Yapılan soruşturma sonucu şebekenin yurt dışı bağlantıları vasıtasıyla kadınları sözde iş bulma vaadiyle İstanbul'a getirdikleri, daha sonra pasaportlarına el koyarak senet imzalatarak borçlandırdıkları tespit edildi. Daha sonra sözde borçlarını ödemek için fuhuşa zorlanan kadınların, çete lideri kadının kuaför dükkanında süslendikten sonra müşterilere gönderildiği belirlendi.
ÇETE LİDERİ DİNİ SMS MESAJLARI ATIYORLARMIŞ
Öte yandan polis soruşturması sonucu şebeke lideri Zehra D.S.'nin her cuma, kayıtlı müşterilerine dini içerikli mesajlar atarak kendisini hatırlattığı ortaya çıktı. Zehra D.S.'nin önce dini içerikli mesajları attığı ardından bir kaç saat sonra kadın isteyip istemediklerini soran mesajlar yazdığı öğrenildi.
DHA
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