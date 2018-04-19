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Funda Arar, Bursa'da konser verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2018 02:38 | Son Güncelleme

Funda Arar, Bursa'da konser verdi

Funda Arar, Kerki Production ve Solfej Organizasyon'un gerçekleştirdiği "Yoluma Düşen Şarkılar Projesi" kapsamında Bursa'da sahne aldı.

Sanatçı, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki konserine "Kaldırımlar" şarkısıyla başladı.

Funda Arar, konserde "Benim İçin Üzülme", "Yak Gel", "Senden Öğrendim", "Camdan Kalp", "Ateş Düştüğü Yeri Yakar" ve "Geceler" gibi sevilen şarkılarını da seslendirdi.

Konser sonunda sanatçı ve orkestrasının performansı Bursalı sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

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